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· Ульяна Сенько

Указ подписан, ожидайте в феврале. Россиянам на карты придет новая путинская выплата в 10 тысяч рублей. Кому положена?

Указ подписан, ожидайте в феврале. Россиянам на карты придет новая путинская выплата в 10 тысяч рублей. Кому положена?

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Гражданам Российской Федерации рассказали, что в ближайшее время некоторые могут получить выплату на свои банковские карты, равную 10 000 рублям. Для это нужно соответствовать лишь нескольким условиям, сообщает progorod59.

Согласно заявлению пенсионного эксперта, пожилые россияне или пенсионеры имеют право на различные виды государственной поддержки и помощи, которые могут выражаться в льготах, скидках, поощрениях, а также в ежемесячных выплатах и надбавках, так могут быть и единоразовыми, например, в честь праздника или по указу президента страны.

К одним из таких единоразовых государственных сюрпризов относится выплата в 10 тысяч рублей для всех пенсионеров, которая должна была быть выплачена всем пожилым гражданам в 2021 году по указу Главы государства Владимира Путина. Предоставить дополнительную финансовую поддержку пенсионерам правительство страны решило в связи с активно развивающейся инфляцией.

Однако не все пожилые россияне получили данную выплату в 2021 году, но у них все еще остается на это право в текущем 2024 году: для это нужно подать заявление на ее получение в любом отделении Социального фонда России.

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