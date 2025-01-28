Ударил и оставил лежать на снегу: в России мужчина одним ударом лишил сознания проходившую мимо школьницу

В Забайкальском крае произошёл резонансный инцидент: мужчина напал на 14-летнюю школьницу, ударив её так, что она потеряла сознание.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения, сообщает Lenta.ru.

Событие случилось вечером 25 января неподалёку от кафе «Легенда» в городе Краснокаменск. На записи видно, как мужчина и подросток идут навстречу друг другу. В тот момент, когда они поравнялись, мужчина неожиданно наносит удар школьнице в голову. Девочка падает на снег, а нападавший спокойно покидает место происшествия.

Сообщается, что школьница направлялась в гости к своей бабушке. Удар привёл к потере сознания, и девочку доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа и сотрясение мозга. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, однако причины его поступка остаются неизвестными.

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Жители Краснокаменска требуют тщательного расследования и сурового наказания для нападавшего.