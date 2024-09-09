Учителя в тихом ужасе: в сентябре в российских школах будет введен новый предмет

В этом учебном году школьная программа в России обогатится новым предметом — "Труд (технология)", который приходит на замену прежнему курсу "Технология". Это обновление направлено на усиление практических навыков учащихся и их знакомство с современными профессиями.

Для младших школьников (1-4 классы) предусмотрено 135 учебных часов по новому предмету, распределенных на еженедельные занятия. Курс включает изучение различных материалов, основы конструирования и информационных технологий, подготавливая детей к пониманию разнообразия технологических процессов.

В программе для учеников 5-9 классов число часов возрастает до 272 в год. Учащиеся будут заниматься более сложными темами, такими как компьютерное моделирование, робототехника и черчение. Эти занятия нацелены на глубокое погружение в технические дисциплины и подготовку к выбору профессии в будущем.