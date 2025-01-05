Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Ученые выявили самую полезную крупу — лучше гречки

Современные научные исследования подтверждают т...

Подписаться в Telegram

Современные научные исследования подтверждают то, что было известно веками: пшено – это не просто вкусная крупа, но и настоящий суперфуд, полезный для здоровья. Ученые из Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) провели масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Пшено и уровень глюкозы: научный прорыв

Исследование, основанное на данных из 11 стран, доказало, что пшено помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Этот эффект делает его незаменимым продуктом для людей с диабетом и тех, кто следит за здоровьем.

Чем полезно пшено?

Пшено обладает богатым составом, благодаря которому оно оказывает положительное влияние на организм:

  • Белки и клетчатка: в одной чашке приготовленного пшена содержится 6 г белка и 2 г клетчатки.
  • Витамины: группа B и фолиевая кислота.
  • Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.

5 причин включить пшено в рацион

  1. Здоровье кишечника: улучшает моторику и помогает избавиться от запоров.
  2. Похудение: способствует сжиганию жировых отложений.
  3. Контроль сахара: повышает чувствительность к инсулину.
  4. Сердце под защитой: снижает уровень триглицеридов, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.
  5. Нервная система: витамины группы B поддерживают работу мозга и нервной системы.

Пшено – это доступный и универсальный продукт, который легко интегрировать в ежедневный рацион. Ученые советуют обратить внимание на эту крупу как на часть здорового питания для всей семьи.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Праздничные излишества позади: как вернуть организм в норму после новогоднего застолья

Важное в РТ

день назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

гербициды для борьбы с борщевиком

Новости Татарстана

день назад

Наркологи Татарстана отмечают рост обращений в праздники

Интересное в Казани

2 дня назад

Форель, креветки и ньокки: рассказываем, где в Казани отвлечься от оливье и селедки под шубой

замена манжеты на стиральной машине в Москве

Новости Казани

18 часов назад

Авария на мосту через Волгу закрыла проезд в сторону Казани и Иннополиса

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане в 2025 году начнутся новые производства по замещению импорта

Новости Татарстана

день назад

Мобильные поликлиники заработают в Татарстане с 4 по 8 января

Новости Казани

день назад

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Казань

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане заработал новый цех по производству масла
Новости Татарстана
21 час назад

В Татарстане с 1 января выросла оплата за детские сады

С начала нового года в республике введены повыш...

Новости Казани

49 минут назад

Подъезды Казани заполняются дымом из-за подростков

Новости Казани

час назад

«Зенит-Казань» примет московский МГТУ на своей площадке

Новости Татарстана

час назад

Ограничения в аэропорту Казани и Нижнекамска сняты

Новости Татарстана

2 часа назад

Аэропорт Нижнекамска также временно закрыли на прием и отправку рейсов
В Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребе...
Новости Татарстана
день назад

В Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребенком в руках

Новости Казани

3 часа назад

Аэропорт Казани временно закрыт для перелётов

Новости Казани

18 часов назад

Казанцев призвали убрать машины во время очистки обочин от снега

Новости Казани

18 часов назад

Казанский перевозчик выразил недовольство бескондукторной системой оплаты
Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из м...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой