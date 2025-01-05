Ученые выявили самую полезную крупу — лучше гречки
Современные научные исследования подтверждают то, что было известно веками: пшено – это не просто вкусная крупа, но и настоящий суперфуд, полезный для здоровья. Ученые из Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) провели масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.
Пшено и уровень глюкозы: научный прорыв
Исследование, основанное на данных из 11 стран, доказало, что пшено помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Этот эффект делает его незаменимым продуктом для людей с диабетом и тех, кто следит за здоровьем.
Чем полезно пшено?
Пшено обладает богатым составом, благодаря которому оно оказывает положительное влияние на организм:
- Белки и клетчатка: в одной чашке приготовленного пшена содержится 6 г белка и 2 г клетчатки.
- Витамины: группа B и фолиевая кислота.
- Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.
5 причин включить пшено в рацион
- Здоровье кишечника: улучшает моторику и помогает избавиться от запоров.
- Похудение: способствует сжиганию жировых отложений.
- Контроль сахара: повышает чувствительность к инсулину.
- Сердце под защитой: снижает уровень триглицеридов, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы.
- Нервная система: витамины группы B поддерживают работу мозга и нервной системы.
Пшено – это доступный и универсальный продукт, который легко интегрировать в ежедневный рацион. Ученые советуют обратить внимание на эту крупу как на часть здорового питания для всей семьи.
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