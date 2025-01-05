Ученые выявили самую полезную крупу — лучше гречки

Современные научные исследования подтверждают то, что было известно веками: пшено – это не просто вкусная крупа, но и настоящий суперфуд, полезный для здоровья. Ученые из Международного института сельскохозяйственных культур полузасушливых тропиков (Индия) и Университета Рединга (Великобритания) провели масштабное исследование, результаты которого опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Пшено и уровень глюкозы: научный прорыв

Исследование, основанное на данных из 11 стран, доказало, что пшено помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Этот эффект делает его незаменимым продуктом для людей с диабетом и тех, кто следит за здоровьем.

Чем полезно пшено?

Пшено обладает богатым составом, благодаря которому оно оказывает положительное влияние на организм:

Белки и клетчатка : в одной чашке приготовленного пшена содержится 6 г белка и 2 г клетчатки.

: в одной чашке приготовленного пшена содержится 6 г белка и 2 г клетчатки. Витамины : группа B и фолиевая кислота.

: группа B и фолиевая кислота. Минералы: кальций, железо, магний, фосфор.

5 причин включить пшено в рацион

Здоровье кишечника: улучшает моторику и помогает избавиться от запоров. Похудение: способствует сжиганию жировых отложений. Контроль сахара: повышает чувствительность к инсулину. Сердце под защитой: снижает уровень триглицеридов, поддерживая здоровье сердечно-сосудистой системы. Нервная система: витамины группы B поддерживают работу мозга и нервной системы.

Пшено – это доступный и универсальный продукт, который легко интегрировать в ежедневный рацион. Ученые советуют обратить внимание на эту крупу как на часть здорового питания для всей семьи.