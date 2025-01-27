Ученые РАН выяснили как спасти экономику РФ: нужно резко поднять зарплаты, но не для всех

Сотрудники научных институтов РАН и специалисты Плехановского университета выступили с новой инициативой, направленной на экономическое развитие России.

Вдохновленные достижениями Сингапура, которым более 30 лет руководил Ли Куан Ю, ученые предлагают реформировать систему оплаты труда чиновников, чтобы мотивировать их на достижение реальных результатов. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале «Вопросы философии».

Исследователи назвали свою концепцию «высокоэффективным управлением в сочетании с тотальным перфекционизмом». Основные изменения, которые они предлагают, включают обновление моделей зарплат и премий для госслужащих, а также пересмотр критериев оценки деятельности губернаторов, министерств и других органов власти.

Сингапур как пример для России

По мнению авторов работы, опыт Сингапура может быть полезным для России благодаря определенным сходствам в политическом устройстве. Оба государства характеризуются стабильностью власти и фактической однопартийной системой. Однако ученые подчеркивают, что реальные улучшения возможны лишь на так называемом мезоуровне — промежуточном уровне, где принимаются региональные решения, влияющие на экономику.

Ли Куан Ю сумел вывести Сингапур в мировые лидеры благодаря жесткой дисциплине и четкому контролю за работой госструктур. Но эксперты считают, что в российских реалиях его подход применить крайне сложно из-за масштабов страны, разнообразия регионов и различий в административной системе.

Реформа оплаты труда

Авторы инициативы предлагают внедрить принцип «стимулирования сверху вниз». Это подразумевает следующий алгоритм:

Создание общего фонда премий для конкретного региона.

Распределение этого фонда между министерствами и ведомствами.

Выдача премий сотрудникам в зависимости от их личных достижений.

Необходимые средства для реализации этой программы ученые предлагают брать из профицита консолидированного бюджета регионов, то есть излишков, остающихся после покрытия всех необходимых расходов.

Реакция экспертов

Многие специалисты сомневаются в реализуемости таких предложений. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов отметил, что в Сингапуре задачи госуправления были менее масштабными, а сама структура принятия решений была проще.

«В Сингапуре не требовалось согласовывать нормативные акты с большим количеством организаций, что ускоряло процесс. У нас же подобные идеи, как, например, KPI для госслужащих, на практике так и остались только красивыми словами на бумаге», — подчеркнул Сафонов.

Он также указал, что низкий уровень зарплат для начинающих чиновников в России действительно является проблемой, но перераспределение бюджетных средств между ними вряд ли возможно из-за существенных различий в условиях работы регионов.

Попытка повторить «сингапурское чудо» в российских условиях выглядит интересной, но требует значительных изменений в подходе к госуправлению. Создание универсальной системы оценки эффективности и внедрение действенных механизмов мотивации для чиновников, учитывая масштабы и особенности страны, представляют собой крайне сложную задачу.