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Тринадцатую пенсию дадут к праздникам: пенсионеров обрадовали неожиданным и приятным сюрпризом

Тринадцатую пенсию дадут к праздникам: пенсионеров обрадовали неожиданным и приятным сюрпризом

newizv.ru

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Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили, что уже в декабре 2023 года им может прийти приятный государственный подарок в размере 20 000 рублей, который был назван 13-ой пенсией, передает информационно-новостной портал progorodsamara.

Госдума рассматривает законопроект, подразумевающий дополнительную пенсионную выплату, которая придет пожилым россиянам вместе с обычной пенсией в рамках поддержки населения в условиях экономических трудностей.

Планируется, что деньги будут начислены до наступления праздников, посвященных Новому году, а сумма выплаты будет равна стандартной пенсии.

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