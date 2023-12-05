Тринадцатую пенсию дадут к праздникам: пенсионеров обрадовали неожиданным и приятным сюрпризом

Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили, что уже в декабре 2023 года им может прийти приятный государственный подарок в размере 20 000 рублей, который был назван 13-ой пенсией, передает информационно-новостной портал progorodsamara.

Госдума рассматривает законопроект, подразумевающий дополнительную пенсионную выплату, которая придет пожилым россиянам вместе с обычной пенсией в рамках поддержки населения в условиях экономических трудностей.

Планируется, что деньги будут начислены до наступления праздников, посвященных Новому году, а сумма выплаты будет равна стандартной пенсии.