Тринадцатая пенсия придет в декабре: пенсионеров обрадовали внезапным и приятным сюрпризом

Российским пенсионерам рассказали, что в конце текущего года на их счета может пройти внезапный государственный подарок в размере 20 тысяч рублей, сообщает progorodsamara.

В настоящее время Государственная дума Российской Федерации рассматривает новый законопроект, который подразумевает еще одну тринадцатую по счету пенсию в декабре текущего года. Целью подобной меры является прежде всего финансовая поддержка для пожилых людей в период активно развивающейся инфляции в нашей стране, а также улучшение их благосостояния.

Планируется, что размер 13-ой пенсии будет равен стандартной страховой выплате по возрасту.