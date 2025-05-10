Три ложки на кучу и перегниют даже толстые ветки: быстрый компост без всяких хлопот - в мае земля словно пух

Компост — одно из самых ценных органических удобрений, которое улучшает почву, насыщает её минералами и полезной микрофлорой. Но есть один нюанс: классический способ приготовления компоста может занять до 3 лет.

Агроном Ксения Давыдова из Тимирязевской академии поделилась простым способом, как сократить этот срок до одного года, даже при использовании трудноперерабатываемых отходов — веток, костей и скорлупы.

Секретная смесь: крахмал + мочевина

Для ускорения разложения органики используйте смесь из крахмала и мочевины (1:1).

Как применять:

Раз в две недели посыпайте компост тремя столовыми ложками этой смеси

Обязательно полейте водой после внесения

Поддерживайте влажность — как у хорошо отжатой губки

Зачем это нужно?

Мочевина повышает температуру внутри компоста и уничтожает вредные микроорганизмы

Крахмал — источник легкоусвояемой энергии для почвенных бактерий

Вместе они активизируют процессы разложения в разы быстрее

Уход за компостной кучей

Чтобы компост действительно «созрел» за год, важны ещё три условия:

1. Поддержание влажности

Компост не должен быть ни сухим, ни слишком мокрым. Полив особенно важен в жаркую погоду.

2. Аэрация и перемешивание

Раз в несколько недель перекапывайте содержимое, чтобы:

Обеспечить доступ кислорода

Ускорить переработку

Убрать неприятный запах

3. Разнообразие органики

В компост можно добавлять:

Кофейную гущу и чай

Бумагу и картон (измельчённые)

Яичную скорлупу, волосы

Мелко порубленные ветки и даже кости

Чем больше разнообразных отходов, тем питательнее получится итоговый продукт.

Итог: готовый компост за 12 месяцев

Применяя советы Ксении Давыдовой и регулярно ухаживая за компостной кучей, вы сможете получить качественное удобрение уже через год. Такой компост:

Повышает плодородие почвы

Увеличивает влагоемкость

Улучшает воздухообмен

Подавляет патогены в земле

Простой состав, немного внимания — и ваша грядка заиграет по-новому уже в следующем сезоне.