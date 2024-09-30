Трассы в Забайкалье заметает снегом в сентябре

Раннее наступление зимы сильно затруднило движение в Забайкальском крае, особенно на трассе от Борзи до Забайкальска. Сегодня, 29 сентября, сильный снегопад привел к серьезным проблемам на дорогах, о чем сообщают очевидцы.

Внезапный снег вызывает хаос на дорогах

По словам свидетелей, интенсивные снегопады начались неожиданно, в результате чего на дороге образовались большие пробки. Ситуацию усугубило то, что кузов одной из фур слетел во время движения, вызвав дополнительные трудности для большегрузов, которые уже буксовали в сугробах. Очевидцы также отмечают, что видимость на дорогах крайне плохая, что делает передвижение медленным и опасным.

Снежные заносы в Забайкальске

Не только трассы, но и сам город Забайкальск оказался заметен снегом, создавая серьезные препятствия для передвижения жителей и работы городских служб. Снежный покров, судя по сообщениям, достиг значительной толщины в короткие сроки.

Подобные снежные явления в регионе

Снежный шторм в Забайкальском крае напомнил о недавнем "снежном апокалипсисе" в Краснокаменске, где также были зафиксированы аномальные для этого времени года снегопады. Это вызывает вопросы о возможных изменениях климатических условий в регионе.

Безопасность и рекомендации для водителей

В связи с текущей ситуацией на дорогах эксперты настоятельно рекомендуют водителям быть крайне осторожными, избегать ненужных поездок и следить за обновлениями погоды. Для тех, кто вынужден выехать на дорогу, важно иметь в автомобиле зимние аксессуары и оборудование для чрезвычайных ситуаций.

Этот неожиданный снежный шторм является серьезным напоминанием о том, что погодные условия могут быстро меняться, и всегда необходимо быть готовым к экстремальным ситуациям на дороге, zab.ru.