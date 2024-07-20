Из Москвы, датировано 20 июля: Дональд Трамп, экс-президент США, в последних сообщениях через свою платформу в социальных сетях Truth Social разоткровенничался о свежем телефонном диалоге с Владимиром Зеленским, президентом Украины.



В своем заявлении Трамп охарактеризовал беседу как "чрезвычайно позитивную". "Сегодня рано утром по восточному времени мы с господином Зеленским провели плодотворный разговор", — сообщил он.





Трамп также упомянул, что Зеленский обратился к нему с поздравлениями в связи с его недавним выдвижением в качестве кандидата на пост президента США от республиканцев.В ходе беседы Трамп выразил уверенность в том, что есть способы мирного решения украинского кризиса. "Мы рассмотрели различные стратегии, которые могут привести к миру и стабильности в регионе. Я верю в возможность договорённостей, которые окончательно остановят насилие и прольют свет на путь к процветанию для всех сторон", — подчеркнул он.Это заявление подтверждает активное участие Трампа в мировой политике и его намерения внести вклад в урегулирование международных конфликтов, сообщает interfax.ru