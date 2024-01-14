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· Алина Алмакаева

«Тотальная девальвация рубля»: эксперты предсказали, что будет с рублем уже этой весной

«Тотальная девальвация рубля»: эксперты предсказали, что будет с рублем уже этой весной

«Про Город»

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На сайте "deita.ru" сообщается, что в России возможна быстрая девальвация рубля, которая будет сопоставима по силе с происходившей в 2014 году. Экономист Михаил Хазин отмечает, что российские власти уже предпринимают попытки замедлить рост инфляции путем повышения ключевой ставки, однако это оказывается недостаточно. В прошлом уже наблюдалась подобная ситуация в 2014 году, когда Центробанку пришлось поднять ставку до 17 процентов годовых, но проблема так и не была полностью решена. Как следствие, в декабре 2015 года, регулятору пришлось произвести резкую девальвацию рубля, из-за чего он упал в стоимости вдвое по отношению к доллару.


Согласно предупреждению Хазина, подобный сценарий власти могут осуществить уже весной этого года. Ожидается, что мы столкнемся с более сильным обесцениванием денег, чем ожидают эксперты, которые прогнозируют инфляцию на уровне 7,5 процента. Однако числа могут оказаться совсем иными.


Традиционное повышение цен в начале года, высокая инфляция, последующая девальвация и резкий рост курса доллара могут в очередной раз обесценить все сбережения граждан. История прошлых лет может повториться.

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