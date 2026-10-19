Татарстан 19 октября ждет сухая погода с максимумом до +14

19 октября в Татарстане ожидается переменная облачность, а существенных осадков синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ. Ветер подует с юго-запада, затем развернется на северо-восток: 6–11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.

Ночью минимальная температура воздуха составит от +3 до +8 градусов. Существенных дождей за сутки не ожидается.

В Казани погода будет схожей: переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 6–11 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Днем в столице республики максимальная температура воздуха составит +10...+12 градусов. По республике в дневные часы ожидается от +9 до +14.