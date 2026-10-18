Новости Татарстана

Две татарстанские сети вошли в топ-10 рейтинга российских франшиз

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Сети пекарен «Жар Свежар» и парикмахерских «Чио...

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Сети пекарен «Жар Свежар» и парикмахерских «Чио Чио» из Татарстана оказались в десятке лучших российских франшиз. Об этом сообщили организаторы международной выставки франшиз BUYBRAND Expo, где в Москве представили результаты исследования.

В общий список включили 114 компаний, работающих в общественном питании, торговле, сфере услуг и производстве. При составлении рейтинга учитывали число открытий и закрытий точек, географию сетей, финансовые и юридические показатели, а также поддержку партнёров. Анализировали данные за 2025 год и первое полугодие 2026-го.

За 2025 год ни одна из двух татарстанских сетей в список не входила, а теперь обе попали сразу в первую десятку. Авторы исследования назвали это примером того, как бизнес, созданный в регионах, выходит на федеральный уровень.

Пекарни «Жар Свежар» основал предприниматель Ирек Галиев: первая точка открылась в Казани в 2010 году. Сегодня сеть насчитывает более 250 пекарен, а совокупная выручка достигла 6,67 миллиарда рублей. Сеть парикмахерских «Чио Чио» создал предприниматель Ильназ Набиуллин. За основу проекта взяли японский формат экспресс-парикмахерских, адаптировали его под российский рынок и начали развивать по франшизе.

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