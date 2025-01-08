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· 16+ · Алина Алмакаева

Только с января 2025 станет полностью бесплатно для всех пенсионеров - будет доступна новая льгота

С января 2025 года российские центры активного ...

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С января 2025 года российские центры активного долголетия начали работать по выходным. Это решение стало важным шагом на пути к улучшению качества жизни пожилых людей, предоставляя им больше возможностей для активного досуга и общения.

Новые возможности для пенсионеров

Ранее график работы центров ограничивался будними днями, что создавало неудобства для многих пенсионеров. Теперь они могут выбирать наиболее подходящее время для посещения занятий, что значительно расширяет доступ к программам.

Центры предлагают широкий спектр активностей:

  • Обучение новым навыкам, например, компьютерной грамотности или кулинарии.
  • Занятия спортом, включая фитнес и гимнастику.
  • Творческие мастер-классы по рисованию, рукоделию и другим хобби.
  • Лекции и образовательные программы.

Особой популярностью среди посетителей пользуются оригинальные активности, такие как сапсерфинг, который стал неожиданным, но востребованным видом досуга.

Активное долголетие: шаг к лучшему качеству жизни

Расширение графика работы делает программы более доступными, позволяя пенсионерам планировать время по своему усмотрению. Центры активного долголетия помогают старшему поколению вести активный образ жизни, находить новые увлечения, общаться с единомышленниками и развивать как физические, так и интеллектуальные навыки.

Эта инициатива создает более комфортную и благоприятную среду для пожилых людей, способствуя их социальной интеграции и поддержанию высокого качества жизни.

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