«Теперь запрещено»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Новое правило, которое касается владельцев и собственников квартир, с установленными бытовыми приборами учета ресурсов, было подтверждено на высшем законодательном уровне, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов объяснил россиянам, что управляющие домовые компании не имеют права требовать с собственников квартир документального подтверждения проведенной проверки квартирных счетчиков, как это происходит в некоторых городах и регионах нашего государства. Специалист объяснил, что все данные о проверках прибора учета ресурсов хранятся в Росреестре, откуда их и могут взять коммунальщики.

Дело в том, что граждане РФ продолжают сталкиваться с ситуациями, когда сотрудники УК заявляют, что владельцы квартир обязаны приносить документы, подтверждающие поверку счетчиков, угрожая тем, что плата за воду будет рассчитываться по завышенным тарифам. Но данные действия незаконны, что было подтверждено правительством Российской Федерации: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отметило, что если прибор учета ресурсов прошел проверку и исправен, то никаких подтверждений никому представлять не нужно, сообщил Максим Иванов.