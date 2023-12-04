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«Теперь служить будут два года»: генерал-лейтенант сказал, как найти новых солдат в России

«Теперь служить будут два года»: генерал-лейтенант сказал, как найти новых солдат в России

russiangiant.ru

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Депутат Госдумы России и российский военачальник Андрей Гурулев высказался по поводу увеличения срока срочной службы в армии: по его мнению, его необходимо изменить.

В своем telegram-канале Андрей Гурулев объяснил, что в настоящее время в Российской Федерации существуют проблема, касающаяся количества призывников, а также проблема качества подготовки мобилизационного ресурса страны. Депутат предположил, что эти вопросы можно решить увеличением призывного контингента, однако, по его мнению, лучшим решением станет увеличение срока срочной службы до 2-х лет.

Согласно заявлению военачальника, один год службы в армии недостаточное количество времени для полноценной подготовки солдата.

Гурулев назвал еще одну причину увеличения срока службы в армии: стране необходимо больше срочников, в связи с тем, что российские пограничные войска на данный момент демонстрируют свою «неэффективность», поэтому оптимальный выход для создания сильной современной системы пограничной службы - это переход на двухлетний срок службы, заявил депутат.

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