«Теперь полный запрет»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача

В законную силу вступило новое правило,о котором знает не каждый россиянин, владеющий квартирой, частными домом или землей, в отношении недвижимого имущества.

Юрист Ирина Сивакова сообщила, что в ходе передачи прав собственности на недвижимость появились нововведения.

Согласно заявлению Ирины Сиваковой преобразования были введены для того, чтобы обезопасить себя от новых развивающихся видов мошенничества.

В Российской Федерации стремительно растет число жертв, обманутых злоумышленниками в процессе продажи недвижимости, поэтому было принято решение установить новое право для граждан России, а именно право на запрет сделок с недвижимостью. Другими словами, собственники квартир или частных домов могут запретить передачу своего имущества, а в некоторых ситуациях полностью ликвидировать права перехода собственности.

Данное изменение уже принято в Росреестре и вступило в законную силу. С настоящего момента все действия с недвижимым имуществом без личного присутствия и согласия собственника запрещены, включая наличие доверенностей от владельца.

Чтобы данное право работало, его нужно подтвердить на сайте или в приложении Госуслуг.