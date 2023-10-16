«Теперь полный запрет»: новые правила для всех, у кого есть квартира, дом или дача
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В законную силу вступило новое правило,о котором знает не каждый россиянин, владеющий квартирой, частными домом или землей, в отношении недвижимого имущества.
Юрист Ирина Сивакова сообщила, что в ходе передачи прав собственности на недвижимость появились нововведения.
Согласно заявлению Ирины Сиваковой преобразования были введены для того, чтобы обезопасить себя от новых развивающихся видов мошенничества.
В Российской Федерации стремительно растет число жертв, обманутых злоумышленниками в процессе продажи недвижимости, поэтому было принято решение установить новое право для граждан России, а именно право на запрет сделок с недвижимостью. Другими словами, собственники квартир или частных домов могут запретить передачу своего имущества, а в некоторых ситуациях полностью ликвидировать права перехода собственности.
Данное изменение уже принято в Росреестре и вступило в законную силу. С настоящего момента все действия с недвижимым имуществом без личного присутствия и согласия собственника запрещены, включая наличие доверенностей от владельца.
Чтобы данное право работало, его нужно подтвердить на сайте или в приложении Госуслуг.