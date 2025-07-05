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Ученые создали способ превращать мочу в материал для медицинских имплантов

Ученые научились выращивать из мочи материал дл...

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Группа ученых из Калифорнийского университета разработала технологию превращения человеческой мочи в гидроксиапатит — материал, используемый в стоматологии для создания имплантов. В процессе задействованы искусственные дрожжевые клетки, которые расщепляют мочу, извлекая кальций и фосфаты, после чего кристаллизуется гидроксиапатит.

Технология позволяет производить 1 грамм гидроксиапатита из одного литра мочи за сутки. В отличие от мочи, которая при попадании в водоемы наносит вред экосистемам, гидроксиапатит разлагается без ущерба для природы. Помимо стоматологии, этот материал используется в археологии для реставрации артефактов, а также исследуется на предмет возможного применения в энергетике.

Источник: Новости мира инноваций.

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