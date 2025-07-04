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Билеты на концерт Агутина в Казани продаются за миллион рублей

Леонида Агутина, который пройдёт 5 июля на «Ак ...

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На концерт Леонида Агутина, который пройдёт 5 июля на «Ак Барс Арене» в Казани, остались единичные билеты — их стоимость достигает 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на сайт исполнителя.

В продаже доступны четыре скайбокса, цены на которые начинаются от 825 тысяч рублей. В одном из них можно приобрести отдельные места по цене от 37,5 тысячи. Также остались билеты в отдалённые сектора по 7–12 тысяч рублей и фан-зона у сцены — за 21 тысячу.

Известно также, что на разогреве у Агутина выступит башкирская группа AY YOLA, известная треком Homay, вошедшим в мировые чарты.

В день концерта с 6:00 до 23:59 движение транспорта и парковка у стадиона будут ограничены. Запрещено будет также передвижение на электросамокатах и других СИМ, за исключением транспорта со спецпропусками.

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