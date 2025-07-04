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Батюшка Савченко заявил, что проститутки и осужденные не могут быть крестными

Батюшка Савченко рассказал о тех, кто не может ...

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Священник Николай Савченко подчеркнул, что люди сомнительных поступков не должны быть приглашены в качестве крестных родителей.

По его словам, будущих крестных следует пригласить в храм для беседы и исповеди, чтобы убедиться в их верности и праведности. Этот этап перед крещением необходим, чтобы избежать приглашения потенциальных отступников веры.

Савченко пояснил, что люди с криминальным прошлым, такие как проститутки и осужденные преступники, не могут быть крестными родителями. Он также добавил, что беседа с батюшкой важна, чтобы убедиться, что потенциальные крестные осознают свою роль и обязанности.

«Обычно достаточно одной встречи, на которой священник объясняет смысл крестных родителей. После этого священник просит прийти на исповедь, но каждый случай рассматривается индивидуально», — отметил священник.

Кроме того, батюшка настоятельно порекомендовал родителям быть особенно ответственными при выборе крестных родителей, сообщает ИА ЕЛЬ.

Источник: akpars.ru

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