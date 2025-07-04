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Женщины находят мужчин с полнотой привлекательными

Международное исследование ученых из Китая, США...

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Международное исследование ученых из Китая, США и других стран показало, что для женщин привлекательными являются не худые и мускулистые мужчины, а те, у кого имеется умеренная полнота. В ходе исследования использовался метод рентгеновской денситометрии для анализа телосложения мужчин. Оказалось, что оптимальный индекс массы тела (ИМТ) для привлекательности составляет от 23 до 27.

Ученые исследовали, как уровень жира в организме влияет на восприятие привлекательности мужчин. Избыточный или недостаточный жир может восприниматься как признак плохого здоровья или низкой репродуктивной способности, что снижает привлекательность. В то время как умеренное количество жира в сочетании с развитыми мышцами может сигнализировать о силе и жизненной энергии.

Исследование проводилось с участием 238 добровольцев из Китая, Литвы и Великобритании. Участникам показывали черно-белые фотографии мужских тел с разным соотношением жира и мышц, и они оценивали изображения по степени привлекательности.

Результаты показали, что женщины предпочитают мужчин с умеренным уровнем жира в теле — около 13-14%, и ИМТ в пределах 23-27. При этом фотографии с очень низким или высоким содержанием жира оценивались как менее привлекательные. Наибольшее влияние на восприятие внешности оказывал именно процент жировой ткани, а не такие параметры, как V-образная форма торса или соотношение плеча и талии.

Таким образом, результаты исследования ставят под сомнение стереотипы о предпочтении худых и мускулистых мужчин, подтверждая, что умеренная полнота воспринимается как более привлекательная.

Источник: kazanonline24.ru

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