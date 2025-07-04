В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

Власти Казани анонсировали проект по созданию 15 новых платных парковок и расширению 15 существующих. Это приведет к увеличению числа парковочных мест с 12 834 до 14 131. Проект постановления еще проходит антикоррупционную экспертизу.

Новые парковки появятся на улицах Карбышева, Кирпичникова, Журналистов, Спортивной, Рихарда Зорге, Родины, Ломжинской, Воровского, 2-й Юго-Западной, Халева, Сыртлановой, Роторной, Вознесенском тракте, в переулке Саначина и на Кремлевской набережной. Стоимость часа парковки на большинстве этих стоянок составит 30 рублей, за исключением Кремлевской набережной, где цена составит 50 рублей.

Также будет расширено количество мест на уже существующих парковках на улицах Гаяза Исхаки, Лейтенанта Шмидта, Чистопольской, Яруллина, Коротченко, Гвардейской, Восстания, Калинина, Вишневского, Пионерской, Академика Губкина, Сеченова и проспекте Победы.

В результате этих изменений будет создано 821 новое парковочное место и дополнительно оборудовано 476 мест на уже существующих стоянках.