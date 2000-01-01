«Как женщина в возрасте, я столкнулась с проблемой деформационно-отечного типа старения. У меня тяжелое лицо и отеки которые только усиливаются из-за менопаузы. Обнаружив, что процесс старения у меня начался быстрее, я пыталась справиться с проблемой морщин различными способами, но ни один из них не давал должного результата. Одним из способов борьбы с морщинами было использование филлеров. К сожалению, эффект от них был кратковременным, а сама процедура оказалась очень болезненной. Опасаюсь прибегать к хирургическому вмешательству, поэтому продолжаю искать альтернативные, экономные и эффективные методы для устранения морщин и отеков. Существует ли такая процедура, которая может помочь мне в решении моей проблемы?»

«Решение есть! С этой проблемой отлично справится Ультразвуковой SMAS-лифтинг. Это уникальная методика безоперационной подтяжки и омоложения лица. Процедура эффективно устраняет брыли — подбородочные складки, носогубные складки, «опушенность лица», стимулирует производство коллагена и эластина, устраняет отеки, укрепляет связочный аппарат, ответственный за возрастные изменения.

Со временем кожа лица подвергается процессу старения, это особенно заметно у людей старше 40 лет — в этом возрасте у женщин начинается менопауза. Однако нередки случаи, когда СМАС-лифтинг требуется пациентам в возрасте 30−35 лет. Отмечу, что для каждого возраста и случая процедура проводится индивидуально. В любом случае, процедура возвращает молодость коже и устраняет несовершенства. Ведь она работает на глубинном уровне, подтягивая и разглаживая мышцы и ткани лица, а также укрепляя их, чтобы достичь долговременного эффекта.

Аппарат Ultraformer работает за счет ультразвуковых волн, которые проникают в апоневротический слой — систему мимических мышц и соединительнотканных слоев под кожей, улучшая кровообращение, а также стимулируя выработку коллагена и эластина.

Главное преимущество данной процедуры заключается в том, что она проводится единожды! Благодаря SMAS-лифтингу женщина получает подтянутое лицо без отеков и морщин даже через 5 лет она будет выглядеть эстетично."