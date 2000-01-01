раскрываем секреты,
о которых вы не знали
В мире существует несметное количество операций, которые обещают нам придать желаемый результат в кратчайшие сроки. Однако, многие женщины хотели бы выглядеть на 5-10 лет моложе не прибегая к ножу пластического хирурга.

ProKazan опросили женскую половину населения Казани и узнали, что 67% из них комплексуют из-за лишнего веса.
Было
«Я не могу найти вещи своего размера! Такое ощущение, что многие магазины Казани не шьют стильную одежду больше размера «L». А при моем размере «XL» эта задача стала практически невозможной. Придется признать, что в нашей стране девушкам с нестандартными размерами достаточно сложно приобрести одежду, которая бы соответствовала их вкусам и требованиям. И как будто бы некоторые бренды, специализирующиеся на плюс-сайз одежде, убеждены, что девушки с большим размером «безумно любят» разноцветные принты, блестки и стразы… Но мне-то нужна стильная и базовая одежда, которая подчеркнет мою индивидуальность! Возможно ли вообще найти стильную одежду большого размера в Казани?
Алсу Закирова, 31 год:
Магазин одежды «ХLook» находится по адресу Ямашева 51а. Ассортимент одежды можно посмотреть в ВК, Telegram и @xlook.kzn (запрещенная соц. сеть в РФ)
Екатерина Черневская, основательница магазина Plus Size «XLook» сообщает — решение есть:
«Найти идеальную одежду, которая подчеркнет вашу красоту и стиль, независимо от вашего размера — возможно! Мы с удовольствием поможем вам быть модной и чувствовать себя при этом уверенно.
В нашем магазине, вы сможете найти стильную и современную одежду для своего размера. У нас в ассортименте есть базовые вещи, такие как брюки, рубашки, блузки, платья, свитшоты, футболки, спортивные и классические костюмы от 48 до 64 размера.
Мы также предлагаем яркие и акцентные вещи, чтобы каждая девушка могла подобрать образ для любого случая. Кроме того, для нашего магазина большую часть моделей шьют на заказ, чтобы разнообразить ассортимент и удовлетворить потребности наших таких разных покупательниц!"
Было
«Нет ничего более неприятного, чем стесняться собственного тела! И особенно, когда на нем есть нежелательная растительность. Сегодня я постоянно борюсь с этой проблемой. Шугаринг, бритье — все делала сама. Но, к сожалению, волосы росли слишком быстро и каждый день приходилось заново сбривать лишние волосы. Результатом такой борьбы стала щетина на моем лице, которую оказалось очень тяжело убрать самостоятельно. И тут мне стало ясно, что нужно найти эффективный способ, прибегая к помощи профессионалов. Подскажите, есть ли такая процедура, которая не только убирает волосы, но и сокращает их растительность?»
Айсылу Сайтова, 25 лет :
Приходите в студию красоты Сахар и получите депиляцию второй зоны в подарок!
Мастер депиляции, Селезнева Екатерина рассказала, что есть такая процедура, которая сокращает нежелательную растительность на лице и теле:
«Депиляция — это эффективный способ удаления нежелательных волос, который позволяет снизить их объем в долгосрочной перспективе. Один из ключевых аспектов депиляции — правильный подбор материалов, учитывая структуру волос и тип кожи каждого клиента. Результат заметен сразу: при помощи процедуры, вы сможете наслаждаться гладкой кожей в течение двух недель! И это еще не все — уже после первой процедуры рост волосяного покрова заметно сокращается до 30%. Рекомендую обращаться только к проверенным мастерам депиляции, которые будут с вами взаимодействовать, тем самым сделав процесс максимально безболезненным.»
Было
«Как женщина в возрасте, я столкнулась с проблемой деформационно-отечного типа старения. У меня тяжелое лицо и отеки которые только усиливаются из-за менопаузы. Обнаружив, что процесс старения у меня начался быстрее, я пыталась справиться с проблемой морщин различными способами, но ни один из них не давал должного результата. Одним из способов борьбы с морщинами было использование филлеров. К сожалению, эффект от них был кратковременным, а сама процедура оказалась очень болезненной. Опасаюсь прибегать к хирургическому вмешательству, поэтому продолжаю искать альтернативные, экономные и эффективные методы для устранения морщин и отеков. Существует ли такая процедура, которая может помочь мне в решении моей проблемы?»
Наталья Бахарева,53 года:

Приятный бонус от клиники Белая косметология: 1 линия SMAS-лифтинга по цене проезда в метро — 55 рублей вместо 95 рублей!
Кристина Григорьева, главный врач клиники «Белая косметология» рассказала об аппаратной процедуре, которая борется не только с отеками, но и помогает сохранить лицо подтянутым на долгий срок:
«Решение есть! С этой проблемой отлично справится Ультразвуковой SMAS-лифтинг. Это уникальная методика безоперационной подтяжки и омоложения лица. Процедура эффективно устраняет брыли — подбородочные складки, носогубные складки, «опушенность лица», стимулирует производство коллагена и эластина, устраняет отеки, укрепляет связочный аппарат, ответственный за возрастные изменения.
Со временем кожа лица подвергается процессу старения, это особенно заметно у людей старше 40 лет — в этом возрасте у женщин начинается менопауза. Однако нередки случаи, когда СМАС-лифтинг требуется пациентам в возрасте 30−35 лет. Отмечу, что для каждого возраста и случая процедура проводится индивидуально. В любом случае, процедура возвращает молодость коже и устраняет несовершенства. Ведь она работает на глубинном уровне, подтягивая и разглаживая мышцы и ткани лица, а также укрепляя их, чтобы достичь долговременного эффекта.
Аппарат Ultraformer работает за счет ультразвуковых волн, которые проникают в апоневротический слой — систему мимических мышц и соединительнотканных слоев под кожей, улучшая кровообращение, а также стимулируя выработку коллагена и эластина.
Главное преимущество данной процедуры заключается в том, что она проводится единожды! Благодаря SMAS-лифтингу женщина получает подтянутое лицо без отеков и морщин даже через 5 лет она будет выглядеть эстетично."