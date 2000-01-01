Редакция ProKazan собрала полную карту всех поселков ASG ИЖС, чтобы помочь разобраться: где действительно можно жить, куда выгодно вкладывать деньги и где тот самый участок, который завтра будет стоить дороже.

Покупка земли — это решение на десятилетия. Поэтому важно сначала определите цель:

— Для постоянного проживания — в этом случае ищите развитую инфраструктуру, готовые коммуникации, транспортную доступность.

— Семье с детьми — важны школы и детсады в шаговой доступности, хорошая экология.

— Для дачи — близость к природе, разумная цена и транспортная доступность, чтобы не тратить на дорогу по 4 часа туда и обратно.

— Инвесторам — ключевыми станут потенциальный рост цен и перспективы развития территории.



ASG invest уже несколько лет развивает собственные поселки в Татарстане: с коммуникациями, инфраструктурой, понятными правилами при заключении сделки и быстрым оформлением документов.