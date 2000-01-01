«А ведь мог
купить тогда…»
Как не упустить выгодный участок под Казанью
Редакция ProKazan собрала полную карту всех поселков ASG ИЖС, чтобы помочь разобраться: где действительно можно жить, куда выгодно вкладывать деньги и где тот самый участок, который завтра будет стоить дороже.
Покупка земли — это решение на десятилетия. Поэтому важно сначала определите цель:
—  Для постоянного проживания — в этом случае ищите развитую инфраструктуру, готовые коммуникации, транспортную доступность.
—  Семье с детьми — важны школы и детсады в шаговой доступности, хорошая экология.
— Для дачи — близость к природе, разумная цена и транспортная доступность, чтобы не тратить на дорогу по 4 часа туда и обратно.
— Инвесторам — ключевыми станут потенциальный рост цен и перспективы развития территории.

ASG invest уже несколько лет развивает собственные поселки в Татарстане: с коммуникациями, инфраструктурой, понятными правилами при заключении сделки и быстрым оформлением документов.
При выборе участка земли под Казанью важно не просто найти красивое место. Важно не ошибиться. Чтобы не оказаться посреди голого поля без дороги и воды. Не застрять в вечной стройке без соседей. Не смотреть на растущие цены с мыслью: «А ведь мог купить тогда…».
Изумрудная долина
Карим Галлямов, главный инженер
— Сначала рассматривали готовые дома, но ничего не подошло — решили строиться сами. Менеджер помог подобрать участок, всё оформили спокойно. Коммуникации подключили быстро. Место очень приятное: лес рядом, река, красивые пейзажи. Хочется, чтобы появилась хорошая дорога — тогда и людей будет больше, и развитие пойдёт активнее. Особенно порадовало, что улицы здесь носят имена известных казанцев. Видно, что город действительно заинтересован в развитии поселка.
Находится рядом с поселками Новая Сосновка и Нагорный, и с точки зрения инфраструктуры — это продолжение Казани. Здесь и лес, и мечеть, и школа с детским садом, есть даже дом культуры. Газ и электричество уже подведены, воду пока берут из скважин, но в будущем планируют провести централизованное водоснабжение. Жители поселка отмечают, как приятно просыпаться по утрам под пение птиц, наслаждаться живописными видами рядом с домом и дышать чистым воздухом — сосны у многих растут прямо на участке.
Что есть?
Газ, электричество, школа № 124, два детсада, поликлиника, магазины, почта. Вокруг — лес, холмистая местность, овраги, река Нокса.
Как добраться?
15−20 минут от центра на авто. Автобусы № 4 и 4А до «Новой Сосновки» + 20 минут пешком. До метро «Авиастроительная» — 15 км.
Кому подойдёт
Для жизни — идеален: город рядом, вокруг природа. Для инвестиций — уверенный рост. Для семьи — всё под рукой. Для дачи — нерационально: локация явно под ПМЖ.
Цена и перспективы
Сотка — от 1,25 до 1,5 млн ₽. Запланированы школы, сады, медицинские объекты, ТЦ, строительство подъездной асфальтовой дороги, старт продаж второй очереди участков бизнес-класса с повышенным уровнем инфраструктуры.
Каймары
Эльмира Ягудина, частный предприниматель
— Нравится, что посёлок недалеко от города и рядом дорога — это удобно, когда постоянно в разъездах. Соседи у нас дружные, на связи, всегда помогаем друг другу, решаем хозяйственные вопросы вместе. Муж круглый год ездит купаться на Голубые озёра — до них совсем близко. Лес вокруг даёт свободу: кто-то катается на квадроциклах, кто-то занимается мотоспортом. И никаких проблем с парковкой, как в городе.
«Поле, лес, озеро, церковь и святые источники — как будто живёшь внутри истории», — так описывают Каймары местные жители.
До Казани всего 5−7 километров, но атмосфера — совсем другая. Здесь старинная церковь в стиле барокко соседствует с полями, вокруг тянется лес, от дорожного шума защищают деревья.

В посёлке уже есть газ, электричество и интернет. Работают магазины, открыта мечеть. Дети ездят в школу на автобусе. По генплану запланированы три детских сада, школа и вся необходимая инфраструктура.
Как добраться?
6 минут до Казани, 35 минут — до центра города на авто. Автобусы: №№ 613, 616, 501, 903 и др. Ходят и междугородние маршруты.
Что есть?
Коммуникации подключены. Магазины, мечеть, природа, источник «Анисьины грядки», лес и озеро.
Кому подойдёт
Для дачи — идеально. Для ПМЖ — всё есть. Для инвестиций — есть потенциал роста. Для семьи — экология, школа в проекте, город рядом.
Цена и перспективы
Сотка — от 295 до 360 тыс ₽. Развитие инфраструктуры уже заложено в проект. Учитывая близость к Казани, цены на участки будут стремиться к городским. Планируется развитие общественно-деловых зон и строительство объектов торговли и обслуживания населения.
Каипы
Артем Нумихин, предприниматель
— Атмосфера здесь очень домашняя, спокойно и уютно. Сейчас сам строю дом, уже почти всё готово. В процессе было немало вопросов, но менеджер всё объяснила спокойно и по существу. Отдельное спасибо за внимательное отношение — сделку провели без лишней суеты.
Поселок находится в излюбленном казанцами Лаишевском районе, но в уникальном его месте на опушке лесного массива в тысячи гектаров. Вокруг — лес, свежий воздух, поблизости пляжи Камского моря, реки Меша и Брыска, а ещё родниковые источники. Земельные участки в поселке с ровным рельефом. Инфраструктура постепенно развивается, а цены пока ниже, чем в других локациях пригорода.
Как добраться?
20 минут до Казани на автомобиле. Автобусы: №№ № 613, 616, 501 и др. Ходят междугородние маршруты, включая Лаишево-Казань.
Что есть?
Проведены коммуникации. Магазины, мечеть, церковь. Природа — лес, родники, реки. Инфраструктура — в активной стадии развития.
Цена и перспективы
Сотка — 390 тыс ₽. Один из лидеров по динамике роста цен. Потенциал — высокий. Строительство объездной дороги до с. Сокуры сократит время до Казани до 15 минут.
Кому подойдёт
Для дачи — идеально. Для ПМЖ — тихо и удобно. Для инвестиций — один из самых выгодных посёлков. Для семьи — экология + инфраструктура в проекте.
Новое Вознесение
Площадь посёлка — всего 12 гектаров. Электричество и интернет уже подключены, газ и централизованное водоснабжение предусмотрены в планах развития. Рядом — детский сад, церковь, мечеть, дом культуры и всё необходимое для повседневной жизни.
Поселок Вознесенское всегда был престижным местом для жизни в Казани, а проект Нового Вознесения обеспечивает новый уровень комфорта городской жизни. Территория находится в Советском районе города в окружении зеленых массивов, при этом с уникальной для коттеджных поселков транспортной доступностью — дорога до центра города по Вознесенскому тракту занимает менее 15 минут. Город чувствуется во всём: есть интернет, работает транспорт, магазины рядом. Но при этом здесь просторно, зелено и тихо.
Как добраться?
До центра Казани — менее 15 минут на авто. Автобус № 68. Также удобно добираться на такси — посёлок в черте города.
Кому подойдёт
Для ПМЖ — удобное решение в черте города. Для инвестиций — точка входа в стабильной локации. Для семьи — природа рядом, инфраструктура уже есть.
Что есть?
Электричество, интернет, магазины, мечеть «Каусар», церковь, дом культуры, река Нокса.
Цена и перспективы
Сотка — 1,1−1,25 млн ₽. В планах: школа, детсады, спортивный центр, торговые объекты. Перспектива роста цены с учетом комплексного развития прилегающих территорий со строительством объектов социальной, общественно-деловой инфраструктур.
Алтан-2
Ленар Фахриев, юрист
— Мы всегда жили в частном доме, поэтому сразу решили взять участок. Устроила и цена, и то, что по генплану предусмотрены школа и удобный выезд. Сейчас, конечно, не хватает мест в садиках и школах, но район активно развивается. Не всё сразу, но желание жить в собственном доме сильнее любых сложностей.
Это одно из самых желанных мест для жизни и строительства собственного дома в городе, с живописной природой и близостью к необходимой инфраструктуре, с подключенными коммуникациями и удобным доступом к метро и улице Зорге. Газ, электричество и интернет уже есть. В планах — новая дорога, школа и медицинские объекты.
Как добраться?
20 минут от центра города на авто. Автобусы № 90 и 94. Ближайшее метро — «Дубравная» (время в пути — 8 минут).
Что есть?
Газ, электричество, интернет. Мечеть, школа, магазины, детсады, зелёные зоны. Планируется: школа, медицинские объекты, расширение дорог.
Кому подойдёт
Для ПМЖ — отличный вариант. Для инвестиций — уверенный рост. Для семьи — инфраструктура рядом, школа в проекте.
Цена и перспективы
Сотка — от 1,1 до 1,2 млн ₽. Перспективная городская локация. В планах — строительство дополнительной дороги на ул. Зорге. Участки в данной локации очень востребованы, за счет чего количество предложений ограничено и предсказуем дальнейший рост цен.
Новая Константиновка
Айваз Хамитов, директор
— Решающим при выборе стало наличие газа и дорог. Тихо, лес рядом, озеро — всё это привлекает. До города недалеко, но в самом посёлке — спокойно. В итоге купили здесь больше десяти участков: один для себя, остальные посоветовали родным и друзьям. Понравилось, как работают менеджеры: всё чётко, с уважением к покупателю, нацелено на быструю и понятную сделку.
Это редкий случай, когда посёлок в черте города, с одной стороны — лес, с другой — озеро, что даёт ощущение уединения и близости к природе. За забором — смешанный густой лес, водоем и тишина, а до центра Казани — всего 15−20 минут. Новая Константиновка граничит с Чебаксинским озером, участки здесь — от 5 соток, и все коммуникации уже подключены.
Что есть?
Газ, электричество, интернет. Обжитой район с инфраструктурой. Рядом — школы, детские сады, крупный супермаркет, медицинские учреждения и автоцентр. В пешей доступности — озеро и лес.
Как добраться?
До метро — около 10 минут на машине, также ходят автобусы №№ 115, 105, 300 и другие.
Цена и перспективы
790−850 тыс ₽ за сотку. Запланированы школа, сады, объекты медицины и торговли. Ожидается рост стоимости участков по мере развития локации: в аналогичных поселках в черте города цены стартуют от 1,2 млн за сотку.
Кому подойдёт
Для жизни — удобная точка внутри города. Для семьи — всё рядом. Для инвестиций — стабильный интерес. Для дачи — вариант с городским уровнем сервиса.
Новая локация коттеджного поселка
Компания планирует новый проект в Казани, который анонсирует в ближайшее время. В уникальной локации, в черте города, в окружении лесного массива скоро появится новый поселок бизнес-класса от ASG invest. Пул участков ограничен. Землю под инвестиции или строительство дома можно приобрести по выгодным ценам. Уже сейчас Вы можете связаться с менеджерами ASG, и мы оповестим Вас о старте продаж!
ASG invest — 30 лет устойчивого развития в Татарстане.
Свыше 45 млрд руб. активов, 25 000 гектаров земли, десятки партнёров в сфере недвижимости и инвестиций.
Компания развивает жилые посёлки, восстанавливает исторический центр Казани и вкладывается в культурные проекты.
Контакты: +7 (843) 599-53-98


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Каждый из посёлков ASG — это не просто локация на карте, а свой характер, ритм и сценарий жизни. Где-то уже звучат детские голоса на школьной перемене, где-то — только тянут коммуникации. Где-то важна близость к метро, а где-то — утренний туман над рекой и сосновый запах за окном.
Но у всех этих мест есть общее: они не обещают, а строятся. С реальной динамикой, документами и ростом цен, который виден не в брошюрах, а в сделках.

Покупка земли — решение, которое живёт десятилетиями. И если подойти к нему с расчётом, это может стать началом не просто стройки, а той самой повседневности, которая радует и к которой хочется возвращаться.

Если вы всерьёз рассматриваете покупку участка — стоит начать с консультации. В ASG invest помогут подобрать именно то место, которое подойдёт вам по бюджету, ритму жизни и целям — будь то переезд, строительство или инвестиции.