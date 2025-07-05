Почему картофель в России стал дороже, чем импортные фрукты?

С 2025 года этот вопрос волнует россиян, ведь привычный продукт, который был синонимом доступности, теперь стоит значительно дороже. Причина кроется в ряде факторов, таких как логистика и высокие накладные расходы.

Российский картофель, несмотря на его массовое производство, проходит через множество посредников и дополнительных этапов транспортировки, что увеличивает его стоимость. В отличие от морского транспорта, который используется для поставок картофеля из Египта или Грузии, российские дороги и бюрократические процедуры значительно увеличивают цену.

Чтобы вернуть справедливую цену на картофель, необходимо пересмотреть систему сбыта, облегчить доступ малых фермеров к рынкам и улучшить внутреннюю транспортировку.