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Священники объяснили, есть ли шанс на спасение у атеистов и самоубийц

Священнослужители РПЦ рассказали, есть ли шанс ...

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Вопрос о спасении душ самоубийц и атеистов вызывает много споров и волнений в обществе. Священники РПЦ разъяснили свою позицию по этому поводу, уточнив, могут ли эти люди надеяться на прощение после своей смерти.

Церковь учит, что самоубийство — это один из самых тяжких грехов, так как лишение себя жизни нарушает божественную волю. Однако священники подчеркивают, что окончательное решение о судьбе каждой души будет принято на Страшном суде. Никто не может заранее утверждать, как именно Бог поведет душу ушедшего человека.

Важно, что для самоубийц есть надежда на спасение, если они искренне раскаиваются. Если человек, уходя из жизни, обращается к Богу с молитвой, его душа может получить прощение.

Что касается атеистов, то РПЦ считает, что всё решается по воле Бога. Несмотря на отсутствие веры в жизни, человек может обратиться к Богу в любой момент, и даже это может принести прощение. Священники отмечают, что милосердие Божье распространяется на всех, и лишь Господь решает, кто спасется.

Таким образом, независимо от поступков или убеждений человека, всегда существует возможность для прощения через покаяние и молитвы.

Источник: pronedra.ru

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