Минниханов сообщил, что многодетные семьи Татарстана получат микроавтобусы

8 июля, в честь Дня семьи, любви и верности, состоится вручение микроавтобусов семьям, в которых воспитываются 10 и более детей. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства, слова которого приводит пресс-служба.

Минниханов отметил, что мероприятия, приуроченные к этому дню, должны быть проведены на высоком уровне, ориентированном на широкую семейную аудиторию. Основной задачей праздника является укрепление ценностей взаимопонимания и единства в семье.

Президент РТ также напомнил, что в республике стартовал проект «Семейная неделя» под девизом «Татарстан – территория счастливых семей».

«8 июля пройдет церемония вручения микроавтобусов многодетным семьям, воспитывающим 10 и более детей. Также состоится фестиваль родословных “Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез”», – добавил Рустам Минниханов.

Поддержка многодетных семей является частью национального проекта «Семья».

Рустам Минниханов подчеркнул важность поддержки семей и сохранения традиционных ценностей. «Семья – это основа нашего многонационального государства, надежная опора для каждого человека, которая сохраняет преемственность поколений», – отметил он.

Источник: Татар-информ