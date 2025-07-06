Даже пожелтевшие подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности
media.halvacard.ru
Подушки — важная часть комфортного сна, но со временем в них могут скапливаться пыль, пылевые клещи, жир с кожи, грибки и аллергены.
Без регулярной стирки это может привести к проблемам с кожей и дыханием. Чтобы избежать этого и продлить срок службы подушек, следует соблюдать несколько простых правил ухода.
Подготовка к стирке подушек
Перед стиркой необходимо правильно подготовить подушки:
- Изучите ярлык: на ярлыке указаны оптимальные режимы стирки для вашего изделия.
- Зашейте повреждения: если подушка повреждена, зашейте её, чтобы предотвратить выпадение наполнителя.
- Очистите от пыли: используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку, чтобы удалить пыль.
- Удалите пятна: если на подушке есть пятна, предварительно обработайте их пятновыводителем.
Как стирать подушки в зависимости от наполнителя
- Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):
Стирать при температуре до 40°C в режиме для синтетических тканей.
- Пуховые и перьевые подушки:
Для них нужна деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Используйте специализированный режим «Пух/Перо», если он есть в вашей стиральной машине.
Какое средство выбрать
Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей. Они легко вымываются и не повреждают наполнитель. Избегайте отбеливателей и кондиционеров — они могут повредить ткань и вызвать аллергию.
Полоскание и отжим подушек
- Полоскание: всегда проводите дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющего средства.
- Отжим: используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, если её наполнитель натуральный.
Сушка подушек
- На воздухе:
Сушите подушку в тени на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивайте и взбивайте, чтобы наполнитель не сбивался.
- В сушильной машине:
Используйте деликатный режим с низкой температурой и добавьте теннисные мячики для равномерного распределения наполнителя.
Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла, чтобы избежать появления плесени.
Как часто стирать подушки?
- Синтетические подушки: раз в 3–4 месяца.
- Пуховые подушки: раз в 6 месяцев.
- Наволочки: стирайте еженедельно.
Регулярная чистка подушек — залог долгого срока службы вашей постели и здорового сна. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться комфортным и здоровым сном каждый день.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец