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Даже пожелтевшие подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — важный элемент для качественного сна

media.halvacard.ru

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Подушки — важная часть комфортного сна, но со временем в них могут скапливаться пыль, пылевые клещи, жир с кожи, грибки и аллергены.

Без регулярной стирки это может привести к проблемам с кожей и дыханием. Чтобы избежать этого и продлить срок службы подушек, следует соблюдать несколько простых правил ухода.

Подготовка к стирке подушек

Перед стиркой необходимо правильно подготовить подушки:

  • Изучите ярлык: на ярлыке указаны оптимальные режимы стирки для вашего изделия.
  • Зашейте повреждения: если подушка повреждена, зашейте её, чтобы предотвратить выпадение наполнителя.
  • Очистите от пыли: используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку, чтобы удалить пыль.
  • Удалите пятна: если на подушке есть пятна, предварительно обработайте их пятновыводителем.

Как стирать подушки в зависимости от наполнителя

  • Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):

Стирать при температуре до 40°C в режиме для синтетических тканей.

  • Пуховые и перьевые подушки:

Для них нужна деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Используйте специализированный режим «Пух/Перо», если он есть в вашей стиральной машине.

Какое средство выбрать

Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей. Они легко вымываются и не повреждают наполнитель. Избегайте отбеливателей и кондиционеров — они могут повредить ткань и вызвать аллергию.

Полоскание и отжим подушек

  • Полоскание: всегда проводите дополнительное полоскание, чтобы избавиться от остатков моющего средства.
  • Отжим: используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, если её наполнитель натуральный.

Сушка подушек

  • На воздухе:

Сушите подушку в тени на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивайте и взбивайте, чтобы наполнитель не сбивался.

  • В сушильной машине:

Используйте деликатный режим с низкой температурой и добавьте теннисные мячики для равномерного распределения наполнителя.

Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла, чтобы избежать появления плесени.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические подушки: раз в 3–4 месяца.
  • Пуховые подушки: раз в 6 месяцев.
  • Наволочки: стирайте еженедельно.

Регулярная чистка подушек — залог долгого срока службы вашей постели и здорового сна. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете наслаждаться комфортным и здоровым сном каждый день.

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