Пророчества русских старцев о судьбе России в XXI веке становятся все более актуальными. Одним из таких пророчеств является предсказание Ионы Одесского, сделанное в 2022 году. Старец утверждал, что для спасения России и победы в любых испытаниях Москве необходимо пройти Крестным ходом, что поможет сохранить воинство и укрепить страну.

Иона также напомнил, что Господь постепенно уничтожает те страны, которые отвернулись от веры, потеряли традиционные ценности и пошли по пути дьявола. Он говорил, что в духовном мире нет таких стран, как Америка и некоторые государства Европы.

Старец призвал всех россиян молиться и верить в Бога, уверяя, что, пока на земле есть праведники, Россия будет в безопасности.

Источник: akpars.ru