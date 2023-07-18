Visa Boutique — ведущий визовый центр в Казани
, специализирующийся на оформлении виз в Европу, США, Китай, Японию и другие страны. Отзывы клиентов на Яндекс. Картах и 2ГИС подтверждают высокое качество сервиса, с рейтингом 5.0.Преимущества:
Услуги:
- Гарантия результата — 95% одобрений, возврат денег в случае отказа
- Оформление без личного присутствия — работают со всей Россией
- Срочное оформление — за 1 рабочий день
- Постоянный мониторинг визовых требований
оформление виз, запись в визовые центры, помощь при подготовке интервью, бронирование билетов и отелей, доставка документов.