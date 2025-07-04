В России разработали вентиляцию для экстремального холода

Новосибирская компания Gyplar создала систему вентиляции, способную работать в условиях сурового климата Сибири и Арктики. В отличие от стандартных установок, новое устройство справляется с обледенением, что особенно важно в регионах с низкими температурами.

Ключевая особенность системы — теплообменник, собранный из дисков и медленно вращающийся (один оборот в час). Благодаря такой конструкции установка не покрывается льдом и может автоматически размораживаться. Это позволяет сохранять до 70% тепла и стабильно функционировать в диапазоне температур от -100 до +50 градусов Цельсия.

Производство уже налажено: компания планирует выпускать до 200 таких установок ежегодно. Одним из направлений для будущих испытаний рассматривается антарктическая станция «Восток», где зимой температура может опускаться до -80°C.

Кроме российского Севера, производитель видит потенциальных покупателей в Канаде и на Аляске — там, где традиционные вентиляционные системы часто не выдерживают экстремальных морозов.

Источник: ТАСС