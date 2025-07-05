Святой Серафим Саровский оставил важные пророчества о будущем России, многие из которых уже сбылись и продолжают осуществляться. Этот известный русский святой и духовный наставник еще при жизни предсказал начало революционных событий и падение монархии. Он также предупреждал о жестоких гонениях на православных священнослужителей и разрушении храмов.

Святой Серафим говорил: «Когда Россия возвысится над всем сущим, вы увидите, что она останется единственной, под защитой Божьей. Ему угодно, чтобы она стала центром объединения и правила миром». По его словам, несмотря на все мировые испытания, Россия останется светлым ориентиром для всего человечества, а любые трудности только укрепят страну.

Сегодня, в условиях мировых изменений, мы наблюдаем, как пророчества Святого Серафима становятся реальностью: несмотря на возникающие сложности, Россия ежегодно укрепляет свои позиции и становится все более влиятельной на мировой арене.

Источник: akpars.ru