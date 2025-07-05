Протоиерей Гусаков объяснил, отпевают ли усопших перед кремацией

Настоятель Знаменского кафедрального собора Кемерова, протоиерей Александр Гусаков, рассказал, возможно ли провести отпевание человека, которого готовят к кремации. Он отметил, что Церковь обычно идет навстречу людям, которые просят священника отпеть усопшего, если это необходимо. Однако, если речь идет о погребении, каждому христианину важно понимать, как важно относиться к погребению с уважением и благоговением.

Священник напомнил, что православные верят в воскресение мертвых, и через таинство смерти человек вступает в вечную жизнь. «Через века Господь воскресит каждого человека, и он будет воскресен в том теле, в котором жил на земле», — говорится в Священном Писании.

Источник: АиФ Кузбасс