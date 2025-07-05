В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям

В Татарстане будет запущен пилотный проект «Социальная няня», который предложит бесплатную помощь молодым семьям с детьми. Проект постановления Кабмина РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Услугу смогут получить родители до 30 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях и воспитывающие детей от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, ребенок и родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию в Татарстане (временную или постоянную).

Заявку на услугу можно подать в отдел социальной защиты Минтруда РТ по месту жительства ребенка.