В Татарстане запускают пилотный проект "Социальная няня" для помощи молодым семьям
В Татарстане будет запущен пилотный проект «Социальная няня», который предложит бесплатную помощь молодым семьям с детьми. Проект постановления Кабмина РТ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Услугу смогут получить родители до 30 лет, обучающиеся очно в образовательных учреждениях и воспитывающие детей от шести месяцев до трех лет.
Кроме того, ребенок и родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию в Татарстане (временную или постоянную).
Заявку на услугу можно подать в отдел социальной защиты Минтруда РТ по месту жительства ребенка.
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