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Россияне назвали слабые стороны современной молодежи

Опрос показал, что россияне считают слабой стор...

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Опрос показал, что россияне считают слабой стороной современной молодежи неспособность рационально тратить деньги, нехватку практических навыков работы руками и недисциплинированность в рутинной работе. По результатам исследования, 56% респондентов отметили трудности в финансовом планировании молодежью, 51% — нехватку практических умений, а 47% выделили отсутствие дисциплины. Также 45% считают, что молодые люди не умеют планировать на долгую перспективу.

Тем не менее, большинство опрошенных отметили и сильные стороны нынешних молодых людей, среди которых умение быстро учиться и адаптироваться к новым технологиям (81%), способность легко адаптироваться к меняющимся условиям (50%) и работать в международной и мультикультурной среде (30%).

Молодежь (18-44 года) в свою очередь выделила заботу о своем физическом и ментальном здоровье (27%), критическое мышление (21%) и способность балансировать работу и личную жизнь (18%).

Опрос был проведен среди 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет.

Источник: РБК.

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