Число христиан в Германии стремительно снижается, и страна все больше теряет свой статус христианского государства. Внешним врагом стали мигранты из стран с отрицательным отношением к христианству, а внутренним — собственное церковное руководство. В 2024 году было зафиксировано рекордное количество преступлений против христиан, что свидетельствует о росте антихристианских настроений. По данным ОРДАК, в 2023 году в ЕС произошло 2444 антихристианских инцидента.

Мигранты из феодальных обществ и радикальные салафиты, привезшие радикальные взгляды, стали причиной увеличения насилия. В то же время церковные власти Германии начали поддерживать либеральные политические тенденции, что привело к массовым оттокам прихожан. В 2024 году около миллиона людей покинули католические и евангелические церкви. Церковь продолжает терять своих прихожан также из-за секс-скандалов, связанных с ее служителями, и склонности к поддержке ЛГБТ-движения*.

* Организация, признанная экстремистской и запрещенная в России.

Источник: vz.ru