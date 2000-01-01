МЕДЕЛ — забота о здоровье для всей семьи
Многопрофильная клиника МЕДЕЛ в Казани работает с 2005 года, внедряя инновационные методы лечения и диагностики, недоступные раньше в России.Почему выбирают МЕДЕЛ:
— Узкопрофильные врачи: гинекологи, терапевты, неврологи, флебологи, ЛОР, эндокринологи, урологи и др.
— Уникальные технологии: лазерное лечение варикоза ЭВЛК, удаление новообразований различными методами, УЗИ на американских аппаратах, диагностика всего организма с системой ESTECK.
— Быстрые операции: выписка в день процедуры.
— Полный спектр диагностики: УЗИ, рентген, анализы (ПЦР, гормоны, ДНК)..Специально для мам:
— Гинекология, ведение беременности, маммология, детская медицина
— Аппаратная и инъекционная косметология, массаж, процедурный кабинетМЕДЕЛ — пространство, где здоровье забота и профессионализм сохраняются на каждом этапе: от диагностики до лечения и реабилитации.