«БЕНЕ ВОБИС» — детская аллергология с вниманием к каждому случаю

Аллергия у ребёнка — это не просто сыпь или насморк. Это частые простуды, плохой сон, раздражительность, и главное — беспокойство родителей. В клинике «БЕНЕ ВОБИС» с такими проблемами работают системно.



Здесь помогают при:

• пищевой аллергии

• реакции на пыль, пыльцу, животных и холод

• атопическом дерматите, крапивнице

• бронхиальной астме и аллергическом рините



Врачи подбирают лечение не наугад, а по результатам точной диагностики. Применяют современные методы, в том числе аутолимфоцитотерапию (АЛТ) — когда лечат аллергии с помощью собственных клеток иммунитета ребёнка.



Приём ведут врачи с опытом работы с младенцами, дошкольниками и подростками. Запись — заранее, атмосфера — спокойная, подход — деликатный.