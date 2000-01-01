Полезные сервисы, магазины, студии и сообщества, которые делают материнство чуть легче (и радостнее)
Как восстановиться после родов?
Куда пойти с малышом, чтобы не было скучно ни ему, ни вам?
Как выбрать развивашку, не переплатив?
Мы собрали в одном месте всё, что может пригодиться мамам: от клиник и магазинов до курсов и сообществ по интересам. Этот гид — ваш помощник на каждый день: в нём — только проверенные компании, которые работают для мам и вместе с мамами.
МЕДЕЛ — забота о здоровье для всей семьи
Многопрофильная клиника МЕДЕЛ в Казани работает с 2005 года, внедряя инновационные методы лечения и диагностики, недоступные раньше в России.

Почему выбирают МЕДЕЛ:
 — Узкопрофильные врачи: гинекологи, терапевты, неврологи, флебологи, ЛОР, эндокринологи, урологи и др.
 — Уникальные технологии: лазерное лечение варикоза ЭВЛК, удаление новообразований различными методами, УЗИ на американских аппаратах, диагностика всего организма с системой ESTECK.
 — Быстрые операции: выписка в день процедуры.
 — Полный спектр диагностики: УЗИ, рентген, анализы (ПЦР, гормоны, ДНК)..

Специально для мам:
 — Гинекология, ведение беременности, маммология, детская медицина
 — Аппаратная и инъекционная косметология, массаж, процедурный кабинет

МЕДЕЛ — пространство, где здоровье забота и профессионализм сохраняются на каждом этапе: от диагностики до лечения и реабилитации.
Ул. Фатыха Амирхана д.83
Центр грудничкового плавания и раннего развития
«БЕНЕ ВОБИС» — детская аллергология с вниманием к каждому случаю
Аллергия у ребёнка — это не просто сыпь или насморк. Это частые простуды, плохой сон, раздражительность, и главное — беспокойство родителей. В клинике «БЕНЕ ВОБИС» с такими проблемами работают системно.

Здесь помогают при:
• пищевой аллергии
• реакции на пыль, пыльцу, животных и холод
• атопическом дерматите, крапивнице
• бронхиальной астме и аллергическом рините

Врачи подбирают лечение не наугад, а по результатам точной диагностики. Применяют современные методы, в том числе аутолимфоцитотерапию (АЛТ) — когда лечат аллергии с помощью собственных клеток иммунитета ребёнка.

Приём ведут врачи с опытом работы с младенцами, дошкольниками и подростками. Запись — заранее, атмосфера — спокойная, подход — деликатный.
ул. Даурская, д.12
Центр грудничкового плавания и раннего развития
ТАТФЕРМА — магазин фермерских продуктов и домашних полуфабрикатов

ТАТФЕРМА — это:
  • Свежие фермерские продукты — только натуральное и халяль
  • 30+ видов домашних полуфабрикатов — пельмени, котлеты, блинчики и многое другое
  • Готовый обед за 20 минут — быстро, сытно и по-домашнему вкусно!

Проводите вечера с близкими, а не у плиты!
Заходите в ТАТФЕРМА — где качество и удобство встречаются в каждой упаковке!

Бонусы для покупок:
бесплатная доставка по городу при заказе от 3000 ₽
скидка 25% на все домашние полуфабрикаты по промокоду tatferma
ул. Юлиуса Фучика, д.4
Центр грудничкового плавания и раннего развития
Центр раннего развития приглашает малышей от 9 месяцев до 3 лет на увлекательные музыкально-развивающие занятия.

В ходе занятий дети укрепляют мышцы с помощью упражнений на фитболах, развивают музыкальный слух и чувство ритма, участвуют в танцах с мамой и играют в тактильные и моторные игры.

Под руководством опытного педагога Юлии Леонидовны Мингазовой, имеющей более 20 лет опыта, занятия помогают малышам гармонично развиваться, улучшать координацию и социализироваться в дружеской атмосфере.

Занятия проходят в небольших группах до 8 детей и длятся 40−45 минут, обеспечивая каждому ребенку индивидуальное внимание.
Ул. Фатыха Амирхана д.83
Центр грудничкового плавания и раннего развития
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