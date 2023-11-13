Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится»: вселенной одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: вселенной одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

rusdozor.ru

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша способен видеть будущее. Ключевыми фигурами в создании предсказаний для него являются цифры и исторические события: Кваша уверен, что все мировые явления совершают кругооборот в течение определенных промежутков времени. Опираясь на теорию цикличности и проводя расчеты, а также изучая мировую и отечественную историю, предсказатель-математик способен составлять прогнозы.

Согласно одному из последних предсказаний Григория Кваши, Специальная военная операция на Украине подойдет к своему финалу в 2025 году, однако уже 2023 год, заявил историк, станет переломным в ходе вооруженного конфликта.

Предсказатель назвал и победителя: им станет наше государство, Российская Федерация. Более того, Григорий Кваша утверждает, что Россия в ближайшем будущем начнет стремительно развиваться и процветать, а период трудностей для нашей страны завершится, сообщил «ЦАРЬГРАД».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

124 ДТП за сутки произошло в Казани

Интересное в Казани

5 часов назад

Как пережить потерю близкого человека: советы от эксперта ритуальных услуг Казани

сетка на канализацию от тараканов

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане на 95% выросла заболеваемость туберкулезом 

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

копка могилы в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Раис Татарстана наградил 14 госслужащих

Новости Татарстана

день назад

Стали известны претенденты на пост зампреда Верховного суда Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В Казани нашли бутылки вина, которым больше 200 лет

Новости Татарстана

18 часов назад

«КАМАЗ» представил беспилотный самосвал

Новости Татарстана

день назад

На свадьбу бойца СВО в Тетюшах родственники пришли в чувашских костюмах
Лонгриды
4 дня назад

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Успех «Бригады» или скандалы и провал: что ждет сериал «Слово пацана» о казанских ОПГ

Новости Казани

2 часа назад

Тарасова объяснила давлением неудачный прокат Камилы Валиевой на Гран-при в Казани

Важное в РТ

час назад

Была протестирована новейшая российская мобильная операционная система

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в домах Приволжского района на сутки будет отключена вода

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане на 95% выросла заболеваемость туберкулезом 
В аэропорту Казани из-за тумана отменили посадку ряда рейсов
Новости Казани
2 часа назад

В аэропорту Казани из-за тумана отменили посадку ряда рейсов

Новости Татарстана

18 часов назад

«КАМАЗ» представил беспилотный самосвал

Новости Татарстана

20 часов назад

Елабужский район отправил 209 тонн гуманитарного груза на 263 миллиона рублей

Новости Казани

22 часа назад

124 ДТП за сутки произошло в Казани

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани
Интересное в Казани
6 дней назад

Квартира за 1 рубль в месяц: казанцам рассказали любопытный и выгодный способ купить жилье в Москве и Казани