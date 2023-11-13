«СВО кончится»: вселенной одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша способен видеть будущее. Ключевыми фигурами в создании предсказаний для него являются цифры и исторические события: Кваша уверен, что все мировые явления совершают кругооборот в течение определенных промежутков времени. Опираясь на теорию цикличности и проводя расчеты, а также изучая мировую и отечественную историю, предсказатель-математик способен составлять прогнозы.

Согласно одному из последних предсказаний Григория Кваши, Специальная военная операция на Украине подойдет к своему финалу в 2025 году, однако уже 2023 год, заявил историк, станет переломным в ходе вооруженного конфликта.

Предсказатель назвал и победителя: им станет наше государство, Российская Федерация. Более того, Григорий Кваша утверждает, что Россия в ближайшем будущем начнет стремительно развиваться и процветать, а период трудностей для нашей страны завершится, сообщил «ЦАРЬГРАД».