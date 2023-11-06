«СВО кончится»: впечатляюще одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

Григорий Кваша - математик, историк, писатель и астролог. Он утверждает, что с помощью изучения цифр и событий прошлого можно предсказать будущее. Об этом пишет «ЦАРЬГРАД».

В 2021 году Кваша заявил, что в 2022 году начнется вооруженное столкновение России и Украины. А сейчас историк объявил новый прогноз, в котором назвал дату завершения Спецоперации.

В соответствии с прогнозом предсказателя, конфликт завершится в 2025 году, однако 2023 год станет решающим в этих событиях. Григорий Кваша также добавил, что причиной окончания столкновения станет отнюдь не боевая подготовка и сила враждующих стран, а деньги. Более того, безусловным победителем станет Российская Федерация, заявил математик-пророк.