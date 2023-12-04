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«СВО кончится»: одаренный небесами пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: одаренный небесами пророк-математик Кваша назвал точную дату и победителя конфликта

warfiles.ru

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Григорий Кваша является знаменитым российским писателем, историком и математиком. Более того, ученый создал собственную астрологическую систему, кардинально отличающуюся от привычного всем предсказания по звездам. Дело в том, что при составлении прогнозов, Кваша опирается не на положение небесных тел как на основу, ключевой фигурой для него являются даты событий прошлого.

Иначе говоря, астролог уверен, что все события в мире цикличны, и если изучить все, что было в прошлом, и сопоставить с явлениями настоящего, то можно предвидеть и будущее.

Ранее Григорий Кваша уже предсказал дату начала Спецоперации на Украине еще до ее начала. В силу того, что данное событие продолжает интересовать огромное количество людей, пророк постарался назвать и дату ее завершения.

Согласно прогнозу предсказателя, СВО подойдет к своему разрешению в 2025 году, но 2023 год станет переломным в ходе столкновения России и Украины. Выиграет же конфликт Российская Федерация, и после успеха в целом страна начнет стремительно процветать и развиваться, сообщает progorodsamara.

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