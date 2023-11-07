Григорий Кваша изучает астрологию уже более 30 лет: он отрицает классические понятия астрологии, связанные с созвездиями и знаками зодиака, основными фигурами для Кваши являются числа и года, другими словами, даты. Более того, астролог также интересуется и занимается теоретической историей и математикой. В совокупности эти науки помогают Григорию Кваше составлять политические прогнозы, связанные с будущим нашего государства.

Одним из последних предсказаний Григория Кваши стала дата завершения Спецоперации на Украине: финал столкновения произойдет в 2025 году. Однако, согласно прогнозу историка-астролога, текущий 2023 год станет переломным в ходе данного конфликта. Кваша добавил, что сила оружия и боевой техники будет не решающей в окончании СВО, причинами ее завершения станут деньги.

Также астролог-историк назвал страну, которая станет абсолютным победителем, Российскую Федерацию, сообщает «ЦАРЬГРАД».