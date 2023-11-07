Новости России
· Ульяна Сенько

«СВО кончится»: героически одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

«СВО кончится»: героически одаренный пророк-математик Григорий Кваша огласил точную дату и победителя конфликта

nashaplaneta.su

Подписаться в Telegram

Григорий Кваша изучает астрологию уже более 30 лет: он отрицает классические понятия астрологии, связанные с созвездиями и знаками зодиака, основными фигурами для Кваши являются числа и года, другими словами, даты. Более того, астролог также интересуется и занимается теоретической историей и математикой. В совокупности эти науки помогают Григорию Кваше составлять политические прогнозы, связанные с будущим нашего государства.

Одним из последних предсказаний Григория Кваши стала дата завершения Спецоперации на Украине: финал столкновения произойдет в 2025 году. Однако, согласно прогнозу историка-астролога, текущий 2023 год станет переломным в ходе данного конфликта. Кваша добавил, что сила оружия и боевой техники будет не решающей в окончании СВО, причинами ее завершения станут деньги.

Также астролог-историк назвал страну, которая станет абсолютным победителем, Российскую Федерацию, сообщает «ЦАРЬГРАД».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани алкоголик в рехабе взял в заложницы медсестру, угрожая ей ручкой

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

сколько стоит избавиться от тараканов

Новости Татарстана

16 часов назад

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Интересное в Казани

3 дня назад

На смену эчпочмакам: где отведать блюда из морепродуктов по демократичной цене?

сварка обучение в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Кровавое полярное сияние зарегистрировали в ряде регионов РФ, включая Татарстан

Новости Казани

23 часа назад

Три диких кабана погибли в ДТП под Казанью

Новости Татарстана

день назад

Скончался татарский писатель и общественный деятель Дамир Гыйсметдин

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане хостелы и гостинцы теряют популярность

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане сократилось количество крупного рогатого скота
Лонгриды
2 дня назад

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

«Пес может и загрызть хозяев»: что ждет татарстанских живодеров, регулярно избивающих бойцовского питбуля

Новости Казани

3 часа назад

В Казани хотят засыпать участок Волги

Гид по скидкам Казани

2 часа назад

Успеть все за одну ночь: где казанцы веселятся перед свадьбами

Новости Казани

4 часа назад

В Казани сотрудники МЧС помогли ребенку, палец которого застрял в горшке

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани прошла акция в День Конституции республики
Судебные приставы вернули матери в Казани двоих детей, которых экс-супруг вывез жить в Крым
Новости Казани
49 минут назад

Судебные приставы вернули матери в Казани двоих детей, которых экс-супруг вывез жить в Крым

Новости Татарстана

16 часов назад

На 57-м году умер ветеран прокуратуры Татарстана Равиль Усманов

Новости Татарстана

17 часов назад

Волонтеры из Мамадыша передали гумпомощь в зону СВО

Новости Татарстана

18 часов назад

Ольга Романова стал лучшим водителем погрузчиков в «АвтоЗапчасть КАМАЗ»
Как дешевле строить дом в Казани: сравниваем бригады, строительные компании и сердитый вариант «своими руками» 
Интересное в Казани
6 дней назад

Как дешевле строить дом в Казани: сравниваем бригады, строительные компании и сердитый вариант «своими руками» 