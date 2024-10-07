Стало понятно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Верховный суд Российской Федерации опубликовал постановление, которое проливает свет на текущее состояние мобилизации в стране. Согласно документу, выданному после пленума всех судей, официально мобилизационный процесс, начатый в сентябре 2022 года, продолжается, так как не было издано президентское указа, который бы его завершал.

Мобилизация была впервые объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года в контексте СВО на Украине. В октябре того же года министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что мобилизационный план выполнен, и поддержал эту информацию Верховный главнокомандующий страны. Тем не менее, официального указа, завершающего призыв, так и не последовало.

В связи с отсутствием официального документа, Пленум Верховного суда заявил, что мобилизация не прекращена и продолжается, пока не будет издан новый официальный указ президента РФ по данной теме. Помимо того, как пояснили в суде, те военнослужащие, что ранее были призваны, то есть в период с сентября 2022 года, покинут территорию СВО только тогда, когда она будет полностью завершена. Либо же, если в какой-то момент возникнут уважительные для этого причины для демобилизации, включая достижение предельного возраста, ухудшение здоровья или вступление в силу приговора суда.

Ключевые пункты постановления Верховного суда включают:

Продолжение мобилизации до официального президентского указа о её завершении.

Возможность увольнения военнослужащих после завершения Специальной военной операции или наличия законных оснований: достижение предельного возраста, состояние здоровья или судебное решение.

Это решение Верховного суда ясно демонстрирует, что мобилизация в России остается действующей мерой, и все действия в рамках данного процесса будут продолжаться в соответствии с текущим законодательством. Это постановление имеет значительные последствия как для военнослужащих, так и для их семей, подчеркивая важность юридической ясности в вопросах мобилизации и демобилизации, пишет ngs.ru.