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В Казани организатор подпольного казино получил 4,5 года строгого режима за вымогательство 10 млн рублей

Служба новостей Автор статьи
Вахитовский районный суд Казани признал организ...
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Вахитовский районный суд Казани признал организатора незаконного игорного заведения виновным в вымогательстве и назначил ему 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сумма, которую осужденный пытался получить от одного из клиентов, составила 10 млн рублей.

Какие статьи вменили и за что судили

Обвинение было предъявлено по двум эпизодам: вымогательство и организация незаконного игорного заведения. Оба состава объединены в рамках одного уголовного дела, хотя каждый из них повлек за собой отдельное наказание.

Фабула дела выстраивается вокруг подпольной игорной площадки, которая функционировала в Казани. Организатор не только содержал нелегальное казино, но и, согласно материалам расследования, прибегал к откровенному давлению на посетителей ради личного обогащения.

Как работало подпольное казино

Нелегальное заведение открылось в декабре 2022 года. На протяжении нескольких месяцев площадка принимала посетителей, оставаясь вне поля зрения правоохранительных органов. Похожая история происходила в Ставрополе, где подпольное казино просуществовало почти год, прежде чем его закрыли.

К февралю 2023 года ситуация обострилась. Именно тогда владелец казино перешел от извлечения дохода из азартных игр к прямому вымогательству, что в конечном счете и привело к его задержанию.

Игра в покер и состояние посетителя

По материалам дела, один из клиентов казино участвовал в партии покера. В какой то момент организатор заведения напоил посетителя, после чего тот уснул прямо на месте.

Этот эпизод стал ключевым звеном всей схемы. Бессознательное состояние клиента позволило владельцу казино выстроить мнимую картину крупного проигрыша, которого в действительности не было. Но даже без этого азартные игры разрушают жизни казанцев - они из них рассказал о том, как стал зависимым от ставок и потерял все.

«Долг» на 10 млн и требования вернуть деньги

Когда посетитель проснулся, хозяин заведения заявил ему, что тот якобы проиграл 10 млн рублей. Суть претензий сводилась к одному: клиент обязан немедленно «вернуть долг».

Механика обмана выглядит грубой, но по своему эффективной. Человек, проведший вечер за карточным столом в окружении незнакомых людей, оказался в уязвимом положении. Организатор казино рассчитывал именно на этот эффект растерянности и страха.

Реакция потерпевшего и угрозы

Поначалу клиент отказался выплачивать навязанную сумму. Однако организатор казино прибег к угрозам, после которых посетитель был вынужден формально согласиться на выполнение требований.

Тем не менее фактической передачи денег так и не произошло. При этом следствие установило важную деталь: потерпевший воспринял прозвучавшие угрозы как вполне реальные, что квалифицируется как оконченный состав вымогательства вне зависимости от того, были ли средства переданы.

Приговор суда и назначенное наказание

Вахитовский районный суд вынес приговор, определив наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Организатор подпольного казино был задержан и осужден.

Помимо этого, за содержание незаконного игорного заведения суд назначил штраф в размере 350 тысяч рублей. Впрочем, от исполнения этого наказания осужденного освободили в связи с истечением срока давности по данному эпизоду. Таким образом, реальное наказание ограничилось сроком лишения свободы за вымогательство.

Подпольные залы теряют аудиторию

Казанская история далеко не единственная: подпольные игорные заведения до сих пор открываются в самых разных регионах страны. Однако этот формат постепенно сдает позиции, поскольку азартные развлечения во многом переместились в интернет, где площадки конкурируют за игроков бонусами. Фриспины в казино без депозита привлекают даже тех, кто раньше предпочитал нелегальные залы. Человеку больше не нужно проводить ночь за столом с незнакомцами в закрытом помещении, где хозяин может придумать несуществующий проигрыш.

Но несмотря на это подпольные казино по-прежнему остаются в поле зрения правоохранительных органов, и дела вроде казанского продолжают доходить до суда.

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