«Семейная ипотека» после 1 октября 2026 года: анализ доступности жилья

Изменение параметров «Семейной ипотеки» с 1 октября 2026 года значительно увеличивает количество доступного жилья для семей с детьми. Новые лимиты делают программу более полезной и адресной для тех, кому она действительно нужна.

Аналитики Домклик оценили, какая доля квартир в регионах России теперь соответствует обновлённым требованиям, а также проанализировали структурные характеристики доступного жилья, в частности, долю объектов площадью более 54 кв. м – стандартный метраж для родителей с одним ребёнком.

Предельная стоимость недвижимости рассчитывалась как сумма максимального размера кредита, рассчитанная исходя из количества детей, и первоначального взноса в размере 20% от стоимости объекта. Для большинства регионов рассмотрены суммы до 7,5, 10 и 12,5 млн рублей; для столичных агломераций – 15, 18,75 и 22,5 млн руб. соответственно.

Ценовая доступность

Данные представлены по первичному рынку в регионах, лидирующих по предложению новостроек. Сумма

Наиболее благоприятная ситуация сложилась в Волгоградской и Воронежской областях: при стоимости квартиры в новостройке до 7,5 млн рублей под программу попадает от 60% до 76% лотов, а при увеличении до 10 млн рублей – охват вырастает до 80-90%.

В Самарской, Тюменской, Омской областях, Пермском крае и Башкортостане около 45-52% всех лотов на «первичке» стоят до 7,5 млн руб., достигая 74-81% при сумме 10 млн руб.



В Ростовской области лишь около 40% предложений на первичном рынке укладываются в лимит 7,5 млн руб., однако при расширении порога до 12,5 млн руб. доля квартир возрастает более чем вдвое – до 93,5%. Подобная динамика свидетельствует о том, что значительная часть регионального предложения сосредоточена в более высоком ценовом сегменте.

Наиболее ограничен выбор семей в Республике Татарстан: даже при максимальном для регионов лимите в 12,5 млн руб. под программу попадает лишь 58,8% квартир в новостройках.

Данные представлены по первичному рынку

Среди регионов с повышенными лимитами лидером остаётся Ленинградская область: 91,8% объектов на первичном рынке стоят до 15 млн руб., а при максимальном пороге в 22,5 млн руб. охват рынка достигает 97,6%. В Санкт-Петербурге ситуация заметно сложнее: даже при предельной стоимости до 22,5 млн руб. доступны 76,1% квартир, то есть примерно каждая четвёртая новостройка остаётся за рамками программы.

Наиболее проблемным рынком выступает Москва: при пороге 15 млн рублей под Семейную ипотеку подпадает лишь 6,6% предложений, при 18,75 млн рублей – 20,7%, и только максимальный лимит в 22,5 млн рублей позволяет охватить 37,8% рынка. Иными словами, даже в наиболее льготном сценарии более 60% столичных новостроек остаются неохваченными текущими условиями программы.

Площадь доступного жилья: структурное ограничение

Помимо ценовых параметров, важна и площадь квартир. Анализ показал, что даже среди объектов, соответствующих ценовым лимитам, доля квартир площадью более 54 кв. м остаётся невысокой в большинстве регионов.

При лимите 7,5 млн рублей лишь в нескольких регионах эта доля превышает 30%: Костромская область (55,0%), Оренбургская (53,6%), Чувашская Республика (38,6%), Ивановская (43,4%), Орловская (42,7%) и Вологодская (36,9%). В подавляющем большинстве регионов показатель не превышает 15%.

Даже при выборе объекта до 10 млн рублей в ряде регионов доля просторных квартир остаётся ниже 20%. Среди таких регионов Республика Адыгея (10,4%), Краснодарский край (14,3%), Приморский край (15,3%), Республика Татарстан (17,4%), Нижегородская, Свердловская (18,9%) и Новосибирская области (19,7%), а также Республика Саха (Якутия) (20,7%).

Текущие ценовые лимиты в большинстве регионов сужают выбор просторных квартир в новостройках. В этом контексте становится вариантом индивидуальное жилищное строительство.

Сравнение первичного рынка и ИЖС показывает существенное преимущество последнего по площади: в целом по России построенный дом больше квартиры в новостройке в 1,3–3,4 раза. Если типовая квартира составляет 40-50 кв. м, то проекты ИЖС чаще всего предусматривают дома площадью 100-160 кв. м.

Выводы

Изменение условий Семейной ипотеки с 1 октября 2026 года существенно расширило доступность жилья в большинстве регионов. В регионах с умеренной стоимостью недвижимости программа покрывает от 85% до 96% рынка при максимальных лимитах, тогда как в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае доля доступных предложений остаётся более ограниченной.

Расширение ценовых лимитов также повысило доступность более просторных квартир, хотя в ряде регионов доля объектов площадью свыше 54 кв. м по-прежнему невысока. В этом контексте ИЖС выступает практичной альтернативой, позволяющей при сохранении льготной ставки 6% получить больший метраж.

Таким образом, эффект от изменений носит дифференцированный характер: он наиболее выражен в регионах со средним ценовым уровнем и менее заметен в крупнейших агломерациях. При этом сочетание расширенных лимитов по многоквартирному жилью и доступности ИЖС формирует для семей с детьми более широкий спектр вариантов решения жилищного вопроса.