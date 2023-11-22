Стало известно, когда мобилизованных вернут домой: Верховный суд принял соответствующее постановление

Пленумом Верховного суда Российской Федерации было принято постановление, которое объясняет, что мобилизация в стране не заканчивалась, а также сообщает, когда мобилизованные граждане смогут вернуться домой, пишет ngs.ru.

Согласно принятому постановлению собранием всех судей Верховного суда РФ, мероприятия по призыву военнообязанных запаса в Вооруженные силы страны не завершены, так как периоды мобилизации начинаются и завершаются только после установление официального указа Президента России.

Масштабный призыв в армию России был объявлен Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года в связи с действующей Специальной военной операцией на Украине, а уже в октябре того же года Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизационный план выполнен и мобилизация завершена, чьи слова вскоре подтвердил Верховный Главнокомандующий страны.

Однако информация о том, что всероссийский призыв завершен было объявлено только устно и официальных указов нет. В связи с этим Пленум Верховного суда постановил, что мобилизация продолжается. Также высший судебный орган России объяснил, что в указе о начале масштабного призыва в армию 2022 года сказано, что все призванные на контрактной и добровольной основе в этот период военнослужащие смогут покинуть зону боевых действий только после завершения СВО, а также если у них имеются следующие законные основания для увольнения из ВС РФ: