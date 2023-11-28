Стало известно, когда мобилизованные возвращаются домой: Верховный суд утвердил важное постановление

Гражданам России сообщили, что пленумом Верховного суда был установлен приказ, который содержит информацию о том, когда мобилизованные россияне покинут зону СВО на Украине, а также продолжаются или нет мероприятия по призыву мужчин на службу в ВС РФ.

Согласно постановлению, вернуться домой призванные на службу в армию России мужчины смогут только после завершения вооруженного столкновения, к которым относятся и контрактники, и добровольцы. Также в документе указано, в каких случаях россияне смогут оставить зону Спецоперации еще до ее финала:

когда достигнут возрастную границу (50 и 60 лет для рядовых и младших офицеров);

когда будет установлено, что они не годны по состоянию здоровья для службы в армии;

когда получат приговор суда о лишении свободы за преступления.

Касаемо продолжения или завершения частичной мобилизации: высшая судебная инстанция постановила, что она продолжается, так как Президентом Российской Федерации не было подписано соответствующего указа о ее прекращении.

Добавим, что в некоторых регионах нашей страны граждане России стали получать повестки в военкомат. Так в начале ноября в Воронеже около 50-ти мужчин получили извещения, в Уфе - 15, и совсем недавно в Электростали в сортировочном центре Wildberries, где количество врученных повесток не уточняется. Представители военных комиссариатов и правоохранительных органов заявляют, что вручение повесток происходит для проверки документов воинского учета.