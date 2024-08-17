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«Стали переодеваться в женские платья»: Военкор Сладков раскрыл, на какие провокации идут военные ВСУ в Курской области

В свете недавних событий в Курской области, где...

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В свете недавних событий в Курской области, где были зарегистрированы активные действия диверсантов ВСУ, проникших в регион, был введен режим контртеррористической операции (КТО). Информацию о провокациях подтвердил военный корреспондент Александр Сладков, описав ситуацию в своем Telegram-канале. По его словам, диверсанты, оказавшись под давлением, начали использовать гражданскую одежду и автомобили местных жителей для маскировки и перемещения по территории.

Тактики маскировки и ответные меры

Действия украинских солдат включают не только маскировку под гражданских лиц, но и использование российской военной формы, что создает дополнительные риски для безопасности местного населения и военных. Режим КТО, объявленный 10 августа также в Брянской и Белгородской областях, направлен на устранение этих угроз.

Применение режима КТО

Национальный антитеррористический комитет объясняет введение режима КТО необходимостью противостоять повышенной диверсионно-террористической угрозе. В рамках КТО предусмотрены временные ограничения, включая усиленную охрану общественного порядка, проверку документов, а также ограничения на передвижение физических лиц в определенных зонах. Такие меры позволяют эффективно пресекать возможные угрозы и защищать граждан.

Важность гражданской бдительности

События в Курской области подчеркивают важность гражданской бдительности и сотрудничества с правоохранительными органами. В условиях, когда диверсанты могут использовать различные способы маскировки, важно оставаться осведомленным о подозрительных лицах или действиях и незамедлительно сообщать о них в компетентные структуры.

Заключение

Введение и проведение контртеррористической операции в Курской и прилегающих областях является критически важным для поддержания стабильности и безопасности в регионе. Пока ситуация остается напряженной, ответственность каждого жителя и службы безопасности возрастает, что требует координации и профессионализма всех участников оборонительных мероприятий.

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