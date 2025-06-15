Срочно обработайте этим помидоры для завязи: спасаем урожай подкормкой в июне
dzen.ru
Правильный уход за томатами в июне напрямую влияет на количество и качество будущего урожая. В этот период растения формируют первые цветки и завязи, а значит — нуждаются в особой подпитке.
Какие удобрения выбрать, чтобы получить сочные и крепкие плоды?
Как подкармливать помидоры в июне для завязи?
Когда томаты начинают цвести, им требуется комплексная поддержка — от азота до микроэлементов, стимулирующих плодоношение.
1. Мочевина до цветения — старт для роста
Когда вносить: в начале месяца, до активного цветения.
Для чего: карбамид насыщает растения азотом, способствуя развитию листвы и мощной корневой системы.
Как применять: растворить 50–60 г удобрения в 10 литрах воды и поливать под корень (0,5–1 л на куст). Важно не переборщить — переизбыток азота снижает цветение.
2. Борная кислота — для стабильной завязи
Когда применять: с началом цветения первой кисти, повторить через 10–14 дней.
Почему важно: бор улучшает завязывание плодов и предотвращает опадание бутонов.
Применение: развести 1–2 г порошка в 10 л тёплой воды и опрыскать цветы утром или вечером. Точная дозировка — залог эффекта.
3. Калий и фосфор после начала цветения
После появления первых завязей азот перестаёт быть приоритетом. Теперь томатам нужны калий и фосфор. Используйте зольные настои, суперфосфат или монофосфат калия — они усиливают налив плодов и укрепляют растения.
Июнь — ключевой месяц для будущего урожая. Своевременное внесение удобрений (мочевина, бор, фосфор и калий) позволит вам вырастить вкусные, плотные и ароматные помидоры.
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