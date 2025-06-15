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Срочно обработайте этим помидоры для завязи: спасаем урожай подкормкой в июне

Правильный уход за томатами в июне напрямую вли...

dzen.ru

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Правильный уход за томатами в июне напрямую влияет на количество и качество будущего урожая. В этот период растения формируют первые цветки и завязи, а значит — нуждаются в особой подпитке.

Какие удобрения выбрать, чтобы получить сочные и крепкие плоды?

Как подкармливать помидоры в июне для завязи?

Когда томаты начинают цвести, им требуется комплексная поддержка — от азота до микроэлементов, стимулирующих плодоношение.

1. Мочевина до цветения — старт для роста

Когда вносить: в начале месяца, до активного цветения.

Для чего: карбамид насыщает растения азотом, способствуя развитию листвы и мощной корневой системы.

Как применять: растворить 50–60 г удобрения в 10 литрах воды и поливать под корень (0,5–1 л на куст). Важно не переборщить — переизбыток азота снижает цветение.

2. Борная кислота — для стабильной завязи

Когда применять: с началом цветения первой кисти, повторить через 10–14 дней.

Почему важно: бор улучшает завязывание плодов и предотвращает опадание бутонов.

Применение: развести 1–2 г порошка в 10 л тёплой воды и опрыскать цветы утром или вечером. Точная дозировка — залог эффекта.

3. Калий и фосфор после начала цветения

После появления первых завязей азот перестаёт быть приоритетом. Теперь томатам нужны калий и фосфор. Используйте зольные настои, суперфосфат или монофосфат калия — они усиливают налив плодов и укрепляют растения.

Июнь — ключевой месяц для будущего урожая. Своевременное внесение удобрений (мочевина, бор, фосфор и калий) позволит вам вырастить вкусные, плотные и ароматные помидоры.

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