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Солнечный шторм продлится до 27 октября: Землю окутает серия сильнейших магнитных бурь

Солнечный шторм продлится до 27 октября: Землю окутает серия сильнейших магнитных бурь

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Метеорологи сообщили россиянам, что в ближайшее время жители Земли испытают на себе негативные последствия надвигающейся сильнейшей магнитной бури. С 25 по 27 октября мощность солнечной активности составит 5 баллов, что считается очень высоким показателем, сообщили в progorod33.

Чтобы избежать или уменьшить негативные эффекты, спровоцированные магнитной бурей, специалисты советуют гражданам России придерживаться следующих рекомендаций:

  • сведите к минимуму работу с техническими устройствами;
  • постарайтесь не водить машину;
  • отложите серьезные, требующие концентрации дела;
  • не пользуйтесь часто мобильным телефонами;
  • откажитесь в этот период от вредной еды, газировок и алкоголя;
  • попробуйте начать принимать контрастный душ: он может помочь организму устоять перед негативным влиянием солнечного шторма;
  • употребляйте больше жидкости, например, травяные чаи, свежевыжатые соки, домашние компоты и морсы.
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