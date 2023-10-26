Метеорологи сообщили россиянам, что в ближайшее время жители Земли испытают на себе негативные последствия надвигающейся сильнейшей магнитной бури. С 25 по 27 октября мощность солнечной активности составит 5 баллов, что считается очень высоким показателем, сообщили в progorod33.

Чтобы избежать или уменьшить негативные эффекты, спровоцированные магнитной бурей, специалисты советуют гражданам России придерживаться следующих рекомендаций: