Солнечный шторм продлится до 27 октября: Землю окутает серия сильнейших магнитных бурь
stylishbag.ru
Метеорологи сообщили россиянам, что в ближайшее время жители Земли испытают на себе негативные последствия надвигающейся сильнейшей магнитной бури. С 25 по 27 октября мощность солнечной активности составит 5 баллов, что считается очень высоким показателем, сообщили в progorod33.
Чтобы избежать или уменьшить негативные эффекты, спровоцированные магнитной бурей, специалисты советуют гражданам России придерживаться следующих рекомендаций:
- сведите к минимуму работу с техническими устройствами;
- постарайтесь не водить машину;
- отложите серьезные, требующие концентрации дела;
- не пользуйтесь часто мобильным телефонами;
- откажитесь в этот период от вредной еды, газировок и алкоголя;
- попробуйте начать принимать контрастный душ: он может помочь организму устоять перед негативным влиянием солнечного шторма;
- употребляйте больше жидкости, например, травяные чаи, свежевыжатые соки, домашние компоты и морсы.