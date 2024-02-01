Со 2 февраля на выезде из города начнут отбирать водительские права: стало известно кого это коснется

В феврале российских водителей ожидают дополнительные проверки при выезде из нескольких городов. Согласно информации, представленной порталом «Примпресс», в проведении проверок примут участие инспекторы ГИБДД, сотрудники налоговой службы и судебные приставы.

Главной задачей запланированных мероприятий является выявление автовладельцев, имеющих разного плана долги.

Для этого будет применяться особый комплекс для определения номерных знаков автомобилей на дорогах, включая те, которые выезжают из города в выходные дни. Владельцам автомобилей, принадлежащих должникам, предложат устранить задолженность. Отказ от этого предложения может привести к запрету на управление любым видом транспортного средства. Эти строгие меры могут быть применены при наличии задолженности свыше 10 000 рублей, включая алименты, налоги и неоплаченные штрафы.

В связи с этим автомобилистам настоятельно рекомендуется предварительно ознакомиться с реестром должников на официальном сайте судебных приставов, чтобы избежать возможных недоразумений и сохранить право на управление своим транспортным средством.